पंजाब में कथित ट्रांसफर-पोस्टिंग सिंडिकेट की जांच को लेकर सीबीआई ने राज्य सरकार और मुख्य सचिव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के विशेष कार्याधिकारी (OSD) राजबीर सिंह घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ चल रही जांच में पंजाब के मुख्य सचिव जानबूझकर रुकावट डाल रहे हैं।

CBI के मुताबिक, जांच के लिए आवश्यक मूल सरकारी दस्तावेज बार-बार मांगने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। इसके बजाय राज्य सरकार केवल प्रमाणित फोटोकॉपी दे रही है जिनमें से कुछ अधूरी हैं।

CBI ने आरोप लगाया है कि पंजाब सरकार प्रशासनिक असुविधा का हवाला देकर मूल दस्तावेज उपलब्ध कराने से बच रही है। एजेंसी का कहना है कि जांच में मूल दस्तावेज प्राथमिक साक्ष्य होते हैं और उनकी अनुपस्थिति में ही प्रमाणित प्रतियों पर निर्भर किया जा सकता है। जांच अधिकारी ने अपने हलफनामे में कहा है कि मूल दस्तावेज उपलब्ध कराने में देरी करके राज्य सरकार जानबूझकर जांच की कार्यवाही में बाधा डाल रही है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं होने का आरोप

CBI ने अपने जवाब में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर 2026 को और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पांच अक्टूबर 2026 को पंजाब सरकार को जांच में सहयोग करने का स्पष्ट निर्देश दिया था। हालांकि एजेंसी के मुताबिक, राज्य के मुख्य सचिव इन निर्देशों का पालन उनकी भावना के अनुरूप नहीं कर रहे हैं।

जांच अधिकारी ने यह भी कहा है कि पंजाब के मुख्य सचिव की ओर से जांच में सहायता के लिए नियुक्त ज्यादातर नोडल अधिकारी संबंधित दस्तावेजों और फाइलों से जुड़े नहीं हैं। इस कारण वे जांच एजेंसी को प्रभावी सहायता उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं। CBI ने इसे अदालत के सहयोग संबंधी निर्देशों के अनुपालन में कमी बताया है।

मूल दस्तावेज देने से बच रही सरकार: CBI

CBI ने पंजाब सरकार की ओर से दिए गए उस तर्क पर भी आपत्ति जताई है जिसमें मूल दस्तावेज उपलब्ध कराने में प्रशासनिक असुविधा का हवाला दिया गया है। एजेंसी के मुताबिक, राज्य सरकार ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के जसवंत सिंह बनाम गुरदेव सिंह और इलाहाबाद हाईकोर्ट के HDFC Bank Ltd. बनाम State of UP मामले के फैसलों का उल्लेख किया है।

CBI ने दलील दी है कि इन फैसलों में भी मूल दस्तावेजों को प्राथमिक साक्ष्य माना गया है। प्रमाणित फोटोकॉपी जैसे द्वितीयक साक्ष्यों (Secondary Evidence) पर तभी भरोसा किया जा सकता है जब मूल दस्तावेज उपलब्ध न हों। एजेंसी ने कहा है कि प्रशासनिक असुविधा मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने का उचित आधार नहीं हो सकती।

नोटिस देने के बाद आवास पर चस्पा किए गए नोटिस

जांच एजेंसी ने आरोपियों को जांच में शामिल कराने की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया है। CBI के मुताबिक, मामले में आरोपियों को पूछताछ के लिए कई नोटिस जारी किए गए थे। शुरुआत में ये नोटिस उनके परिवार के सदस्यों ने प्राप्त किए जिन्होंने आरोपियों के ठिकाने की जानकारी होने से अनभिज्ञता जताई।

इसके बाद जांच अधिकारियों ने आरोपियों के संबंधित आवासों पर नोटिस चस्पा किए। CBI ने कहा है कि इसके बाद आरोपी एक-एक करके जांच अधिकारी के सामने पेश हुए और जांच में शामिल हुए।

294 दस्तावेज और 32 डिजिटल उपकरण जब्त

CBI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि पांच अक्टूबर 2026 को प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जांच जारी है। अब तक आरोपियों से जुड़े 18 परिसरों में तलाशी ली गई है। इस दौरान 294 से अधिक दस्तावेज और 32 डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं।

जब्त उपकरणों में मोबाइल फोन, लैपटॉप, सीपीयू और हार्ड डिस्क शामिल हैं। एजेंसी का दावा है कि इन उपकरणों में जांच से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री मौजूद है। CBI के अनुसार, अब तक 86 से अधिक गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला चंडीगढ़ के वकील निखिल सराफ की ओर से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका से जुड़ा है। याचिका में पंजाब में अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग में कथित हेरफेर, IAS और IPS अधिकारियों की तैनाती को प्रभावित करने और नीतिगत फैसलों तथा प्रशासनिक मंजूरियों में अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 30 जुलाई 2026 को इस मामले से संबंधित सामग्री हाईकोर्ट के सामने रखी थी। हाईकोर्ट ने सामग्री का प्रथम दृष्टया परीक्षण करने के बाद पांच अक्टूबर 2026 को CBI को प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने का निर्देश दिया था। अदालत ने माना था कि उपलब्ध सामग्री से प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का मामला बनता है।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद CBI ने पांच अक्टूबर को प्राथमिकी दर्ज की। इसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान के OSD राजबीर सिंह घुम्मन, उनके बचपन के मित्र और सहयोगी नितिन गोहल, जितिन गोहल, रोमी राजा महाजन, बीर देविंदर और आरएस नागरा के नाम शामिल हैं। इसके अलावा अज्ञात सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों को भी आरोपी बनाया गया है। प्राथमिकी में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधान लगाए गए हैं।

भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के CBI जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान CBI को आरोपियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था। हालांकि अदालत ने आरोपियों और पंजाब सरकार को जांच में सहयोग करने के लिए भी कहा था।

अब CBI ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाबी हलफनामे में कहा है कि जांच में राज्य सरकार का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। एजेंसी ने मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने और नोडल अधिकारियों की भूमिका को लेकर सवाल उठाए हैं।