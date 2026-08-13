पंजाब सरकार ने राजस्थान को नदी के पानी की आपूर्ति के लिए लागत और मुआवजे के तौर पर 1.44 लाख करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा है। सरकार ने अंतिम पत्र जारी कर चेतावनी दी है कि अगर 30 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया तो कानूनी कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

मुख्य सचिव केपी सिन्हा ने हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को पत्र लिखकर भाखड़ा नहर प्रणाली में सार्वजनिक परिवहन चैनलों के संचालन और रखरखाव के लिए पंजाब को देय 312.59 करोड़ रुपये की मांग की है। राजस्थान के जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को लिखे पत्र में पंजाब ने कहा कि पड़ोसी राज्य ने पहले भेजे गए पत्रों की अनदेखी की है और 1961 से 2025 के बीच इस्तेमाल किए गए नदी के पानी पर रॉयल्टी का भुगतान नहीं किया है।

राजस्थान 1960 में रॉयल्टी का भुगतान करता रहा था

इससे पहले 18 मार्च और 4 मई को रिमाइंडर भेजे गए थे। पंजाब का दावा बीकानेर, बहावलपुर और पंजाब के शासकों के बीच 4 सितंबर, 1920 को शिमला में हस्ताक्षरित जल-बंटवारे समझौते पर आधारित है। राजस्थान 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर होने तक रॉयल्टी का भुगतान करता रहा था। उस समय, पंजाब की नदियों के माध्यम से बीकानेर को आपूर्ति किए जाने वाले जल पर 6.50 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष का उपकर लगाया गया था।

भगवंत मान ने राजस्थान सरकार से रॉयल्टी का भुगतान करने को कहा

इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मार्च में राजस्थान सरकार से 1960 से इस्तेमाल किए जा रहे पानी के बकाया 1.44 लाख करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा था। मान ने सवाल उठाया था कि राजस्थान 1920 के समझौते के तहत 18,000 क्यूसेक पानी क्यों लेता रहता है जबकि उस पर भुगतान करने का आरोप है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य को या तो अपना उचित बकाया चुकाना होगा या पानी लेना बंद करना होगा। उन्होंने ऐतिहासिक 1920 के समझौते की समीक्षा की मांग भी उठाई थी। उस दौरान मान ने कहा था कि अब यह मामला और गंभीर होगा। हम अपनी मांग को उच्चतम स्तर पर उठाएंगे।

1920 में शिमला में हुआ था जल-बंटवारा समझौता

पंजाब का दावा बीकानेर, बहावलपुर और पंजाब के शासकों के बीच 4 सितंबर, 1920 को शिमला में हस्ताक्षरित जल-बंटवारे समझौते पर आधारित है। राजस्थान 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर होने तक रॉयल्टी का भुगतान करता रहा था। उस समय, पंजाब की नदियों के माध्यम से बीकानेर को आपूर्ति किए जाने वाले जल पर 6.50 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष का उपकर लगाया गया था।

पंजाब ने अब प्रति एकड़ प्रति वर्ष 141.20 रुपये की मौजूदा दर से बकाया राशि की गणना की है और औसतन 10 मिलियन एकड़ फीट (एमएएफ) पर रॉयल्टी के साथ 8 प्रतिशत ब्याज का दावा किया है। वहीं, पंजाब ने हरियाणा को पटियाला स्थित भाखड़ा मेन लाइन डिवीजन से 281.78 करोड़ रुपये और मानसा डिवीजन से 30.80 करोड़ रुपये का बिल भेजा है। हरियाणा ने 2015-16 से नहर के रखरखाव का भुगतान नहीं किया है। भाखड़ा नहर के लिए 12,455 क्यूसेक का आवंटन है जिसमें से हरियाणा का 63 प्रतिशत (7841 क्यूसेक), पंजाब का 25 प्रतिशत (3108 क्यूसेक), राजस्थान का 7 प्रतिशत, दिल्ली का 4 प्रतिशत और चंडीगढ़ का 1 प्रतिशत हिस्सा है।

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भाजपा के पंजाब प्रमुख बने हुए केवल सिंह ढिल्लों अभी 3 महीने से अधिक ही हुआ है, इस दौरान उनका कार्यकाल काफी राजनीतिक हलचल हो रही है। जून 2022 में कांग्रेस से भाजपा में आए केवल सिंह ढिल्लों को संगठनात्मक बदलावों को लेकर पार्टी के “असली (टक्साली)” कार्यकर्ताओं की नाराजगी का खासा सामना करना पड़ा है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें