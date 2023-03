Punjab : कोटकपुरा गोलीबारी मामले में सुखबीर सिंह बादल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, अकालियों ने बताया राजनीतिक साजिश

Punjab : सुखबीर बादल के अधिवक्ता अर्शदीप सिंह चीमा ने बताया कि अदालत ने पूर्व उपमुख्यमंत्री की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल . (Express File Photo)

