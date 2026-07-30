पंजाब में पेपर लीक मामले को लेकर आप सरकार पर विपक्षी दल लगातार हमले कर रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने यहां तक कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को झूठा तक कह दिया।

सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा, “हमारा झूठा मुख्यमंत्री, गुरुदोखी (भगवंत मान) कहता है कि पंजाब में कभी पेपर लीक हुआ ही नहीं तो उसने 2023 में एक ट्वीट किया था जिसमें माना था कि टीईटी परीक्षा में पेपर लीक हुए और उन्होंने दो अधिकारियों पर भी एक्शन लिया था।”

4 साल में 12 पेपर लीक हुए- हरसिमरत कौर

हरसिमरत कौर बादल ने आगे कहा, “हैरानी की बात है कि पंजाब में पिछले 4 साल में 12 पेपर लीक हुए हैं। मैंने पत्र दिया है, गृह मंत्री जांच करें। पंजाब में हर भर्ती में पेपर लीक हुए हैं, पैसे कमाए गए हैं…12वीं कक्षा का पेपर भी परीक्षा से आधे घंटे पहले लीक हो रहा है। तो ये पेपर लीक कौन करा सकता है, बच्चे तो करा नहीं सकते।”

बंठिडा सांसद ने कहा, “यहां तक की कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लिया और कहा कि मैं सारी सुनवाई चैंबर में करूंगा। अरविंद केजरीवाल और आप के अन्य नेता कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर आकर कह रहे थे कि अगर पंजाब के अंदर पेपर लीक होते तो शिक्षा मंत्री को बदल देता। उससे एक दिन पहले बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में पेपर लीक हो गया। उन्होंने बताया कि वे अपने साथ उस पेपर लीक से जुड़े एफआईआर कॉपी और अन्य पेपर साथ लाईं हैं।”

सरकार ने एक्शन नहीं लिया बल्कि कोर्ट ने स्टे लगाया

हरसिमरत कौर ने कहा, “ये 19 तारीख को ही 11.30 बजे पेपर लीक हो गया। उसके अगले दिन तक कोई एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि पेपर लीक को चीटिंग कैसे बनाना है उसकी एफआईआर में इसकी जानकारी दी गई है। जो भगवंत मान कह रहा कि कैमरा लेकर किसी ने पेपर बाहर फेंका तो उसकी एफआईआर में जो सारा ब्योरा है, उसमें एक भी कैमरे का जिक्र नहीं है सिर्फ माइक्रोफोन आदि की जानकारी है। क्यों? क्योंकि पहले बाहर से पेपर लीक सरकार ने किया और जिन छात्रों से पैसे लिए गए थे, उन्हें माइक्रोफोन और डिवाइस के जरिए जवाब बताए जा रहे थे। यह कारण है कि 15 दिन बाद भी इस पेपर को कैंसिल नहीं किया गया है। कोर्ट ने इसे स्टे किया है, तो ऐसे-ऐसे राज्य में घपले हो रहे हैं।”

कोर्ट भी कारनामे देख कर रह गई हैरान

आगे कहा, “अदालत भी हैरान रह गई कि भाई मेरिट में सभी छात्रों का नाम आया, नाम के सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। आगे नाम स्माइल, जीपीएस लिखा हुआ है। ये कोड वर्ड हैं क्योंकि इन छात्रों से पैसे लिए हुए हैं। एक एग्रीको अधिकारी ने सीएमओ को चिट्ठी लिखी कि आपके ऑफिस में हमसे 32 लाख रुपये लिए गए हैं, पेपर लीक के लिए। तब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। इन 6 सालों में अभी तक कोई एक्शन लिया बल्कि इसे धंधा बना लिया है कि पेपर लीक करें और पैसे लेकर कमाई करें। यही कारण है कि पंजाब में एक तरफ कर्ज बढ़ रहा और दूसरी तरफ पैसे की धांधली हो रही है।”

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केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब पंजाब में भी पेपर लीक काम मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। इस मामले को लेकर शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल की पत्नी और बठिंडा से सांसद हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व को घेरा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें