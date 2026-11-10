पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले राज्य में सिख कैदियों का मुद्दा फिर से चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल, हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि बेअंत सिंह की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे जगतार सिंह हवारा को पंजाब की जेल में शिफ्ट करने से राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव पर असर पड़ सकता है।

देश की सबसे बड़ी आंतरिक खुफिया एजेंसी की सर्वोच्च अदालत में दी गई इस दलील के बाद पंजाब में सिख कैदियों की रिहाई की मांग का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। पंजाब में पिछले करीब 14 साल से सिख कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर आंदोलन और राजनीतिक बहस होती रही है।

कई कैदी ऐसे जिन्हें पैरोल तक नहीं मिली

पंजाब की राजनीति में सिख कैदियों की रिहाई का मुद्दा हमेशा से संवेदनशील विषय रहा है। पंजाब की राजनीति में लंबे समय से इस मुद्दे के केंद्र में ऐसे सिख कैदी हैं, जो अलग-अलग मामलों में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं और कई दशक जेल में बिता चुके हैं। इनमें कुछ ऐसे कैदी भी हैं, जिन्हें अब तक पैरोल तक नहीं मिली है।

अभी क्यों होने लगी सिख कैदियों की चर्चा?

पंजाब में सिख कैदियों का मुद्दा जगतार सिंह हवारा से ही जुड़ा है। हवारा 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है। फिलहाल वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। उसने अपनी बीमार मां के पास रहने के लिए पंजाब की किसी जेल में ट्रांसफर किए जाने की मांग की है, लेकिन IB ने इसका विरोध किया है। आईबी ने जताई है कि हवारा को पंजाब की जेल में शिफ्ट किए जाने से राज्य के चुनाव प्रभावित हो सकते हैं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 22 फरवरी 2027 तक टाल दी है जब राज्य में चुनाव हो सकते हैं।

पंजाब में समय-समय पर कैदियों की रिहाई की उठी है मांग

बता दें कि पंजाब में यह मुद्दा पिछले 14-15 साल से अलग-अलग रूपों में सामने आता रहा है। इस मुद्दे को लेकर समय-समय पर भूख हड़ताल, धरने, मार्च और प्रदर्शन किए गए हैं। आइए ऐसे ही कुछ घटनाक्रमों के बारे में आपको बताते हैं।

13 साल पहले नवंबर 2013 में एक्टिविस्ट गुरबख्श सिंह खालसा ने सिख कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की थी। इसके बाद सूरत सिंह खालसा ने भी इसी मांग को लेकर लंबा उपवास किया। इन आंदोलनों के कारण यह मुद्दा पंजाब की राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया।

साल 2023 में कौमी इंसाफ मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शनकारी मोहाली के अंब साहिब गुरुद्वारे में जुटे और चंडीगढ़ की ओर मार्च किया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि उन सिख कैदियों को रिहा किया जाए, जो उम्रकैद की सामान्य अवधि से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। हालांकि चंडीगढ़ पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को शहर की सीमा पर रोक दिया था। मोर्चे का दावा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत कई राजनीतिक दलों ने उनकी मांगों के प्रति समर्थन या सहानुभूति जताई है।

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने देश की अलग-अलग जेलों में बंद 21 सिख कैदियों की सूची तैयार की है। वहीं, कौमी इंसाफ मोर्चा ने नौ कैदियों की रिहाई पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया है। इन कैदियों में कुछ 15 साल से तो कुछ 31 साल तक जेल में रह चुके हैं। इस अभियान से जुड़े कई कैदियों को पिछले कुछ वर्षों में रिहाई, सजा में छूट या पैरोल मिल चुकी है।

इन कैदियों को मिल चुकी है रिहाई

कई कैदी ऐसे भी हैं जिन्हें लंबे समय तक जेल में रहने के बाद रिहाई मिल गई है।

दिलबाग सिंह: पटियाला जिले में साल 1992 में आतंकवादी जगमेल सिंह की हत्या के मामले में दिलबाग सिंह को 2007 में दोषी ठहराया गया था और उन्हें 2018 में रिहा किया गया था। उनकी रिहाई में UK की संस्था सिख रिलीफ की कानूनी कोशिशों और तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की भूमिका रही।

नंद सिंह: साल 2019 में गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के अवसर पर केंद्र सरकार ने कुछ कैदियों की सजा में छूट से जुड़े फैसले लिए थे। इसी दौरान बचन राम की हत्या के मामले में सुबेघ सिंह के साथ दोषी ठहराए गए नंद सिंह को पटियाला सेंट्रल जेल से रिहा किया गया।

लाल सिंह: टाडा (TADA) के तहत दोषी लाल सिंह को 2020 में नाभा जेल से रिहाई मिली। उन्हें 1992 में मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर हथियार बरामद होने के मामले में 1997 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी

इन्हें मिली परमानेंट पैरोल

जेल से बाहर आए कुछ कैदी ऐसे हैं जिन्हें परमानेंट पैरोल मिली है।

दया सिंह लाहौरिया: कांग्रेस नेता राम निवास मिर्धा के बेटे राजिंदर मिर्धा के अपहरण के मामले में जेल में बंद रहे दया सिंह लाहौरिया को 2009 में अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किए गए थे। वह दिसंबर 2021 से परमानेंट पैरोल पर हैं।

हरनेक सिंह भाप: खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के पूर्व सदस्य हरनेक सिंह भाप को 2004 में राजिंदर मिर्धा अपहरण मामले में सजा हुई थी। उन्हें 2020 में पैरोल मिलनी शुरू हुई और 2024 में परमानेंट रिहाई मिल गई। दया सिंह लाहौरिया और हरनेक सिंह भाप दोनों राजस्थान की जेलों में बंद थे।

गुरमीत सिंह और शमशेर सिंह: बेअंत सिंह हत्याकांड में दोषी गुरमीत सिंह को 2014 में गुरबख्श सिंह खालसा के आंदोलन के बाद पहली बार पैरोल मिली थी। वहीं, शमशेर सिंह को 2016 में पैरोल दी गई। लखविंदर सिंह उर्फ लक्खा के साथ ये दोनों 2023 से पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के बाद अंतरिम जमानत पर बाहर हैं।

देविंदरपाल सिंह भुल्लर और गुरदीप सिंह खेरा: 1993 के दिल्ली बम धमाके और 1990 के एक संबंधित बम धमाके के मामलों में दोषी दोनों कैदी 31 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। इन्हें 2015-16 में अमृतसर सेंट्रल जेल में स्थानांतरित किया गया था और नियमित पैरोल मिलती है। केंद्र सरकार ने गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के मौके पर इनकी रिहाई के लिए अधिसूचना जारी की थी, लेकिन दोनों अभी जेल में हैं।

इन कैदियों को अभी तक नहीं मिली पैरोल

कुल 4 कैदी ऐसे हैं जिन्हें जेल से बाहर आने के लिए अब तक पैरोल नहीं मिली है। इन चारों का नाम कौमी इंसाफ मोर्चा की सूची में शामिल है। हैरानी वाली बात यह है कि यह चारों ही पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी हैं। इनमें जगतार सिंह हवारा का भी नाम शामिल है।

परमजीत सिंह भियोरा

साल 1997 में गिरफ्तार हुए परमजीत सिंह भियोरा 23 जनवरी 2004 को बुड़ैल जेल से फरार हो गया था और मार्च 2006 में उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था। वह जेल में कुल 27 साल बिता चुका है, लेकिन उसे कभी पैरोल नहीं मिली।

बलवंत सिंह राजोआना

30 साल से अधिक समय से जेल में बंद बलवंत सिंह राजोआना को फांसी की सजा सुनाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2012 में उनकी फांसी पर रोक लगा दी थी। इसके बाद गुरु नानक देव की 550वीं जयंती पर केंद्र ने उनकी सजा को उम्रकैद में बदलने के लिए अधिसूचना जारी की। हालांकि, सजा में औपचारिक बदलाव की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। वह पटियाला की सेंट्रल जेल में बंद हैं और उन्हें कभी पैरोल नहीं मिली।

जगतार सिंह हवारा

1995 में हवारा को गिरफ्तार किया गया था। वह 30 साल से अधिक समय जेल में बिता चुका है। 2004 में वह बुड़ैल जेल से फरार हो गया था और 2005 में फिर गिरफ्तार किया गया। उसकी सजा के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसके अलावा मोहाली और चंडीगढ़ की अदालतों में भी उसके खिलाफ मामले चल रहे हैं।

जगतार सिंह तारा

जगतार सिंह तारा को 13 सितंबर 1995 को गिरफ्तार किया गया था। वह 2004 में बुड़ैल जेल से फरार हो गया था और जनवरी 2015 में दोबारा गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ तीन मामले लंबित हैं, जिनमें एक पटियाला और दो जालंधर में हैं।

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