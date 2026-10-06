Punjab Politics: पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का फिर से गठबंधन हो सकता है लेकिन अब इन पर विराम लग गया है, क्योंकि अकाली की वरिष्ठ नेता और बठिंडा लोकसभा सीट से चार बार की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा है कि पार्टी ने फिलहाल बीजेपी से हाथ मिलाने का कोई संकेत नहीं दिया है।

राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां तेज होते ही हरसिमरत कौर बादल इन दिनों पंजाब में नशे की समस्या के खिलाफ ‘मावां धीयां इंसाफ यात्रा’ का नेतृत्व कर रही हैं। इस यात्रा के तहत वे रोजाना औसतन तीन से चार जनसभाएं कर रही हैं, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि अकाली दल उन्हें राज्य की राजनीति में मुख्य चेहरे या मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में आगे बढ़ा सकता है।

BJP के साथ गठबंधन की बातों को बताया अफवाह

बीजेपी के साथ दोबारा गठबंधन की चर्चाओं पर स्थिति साफ करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने कहा कि उनके एक पुराने बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने बताया कि लोंगोवाल में एक शैक्षणिक संस्थान के संदर्भ में उन्होंने केवल पूर्व मुख्यमंत्री स्व. प्रकाश सिंह बादल की उस क्षमता का जिक्र किया था, जिसके तहत वे केंद्र में किसी भी पार्टी की सरकार होने के बावजूद पंजाब के विकास के लिए परियोजनाएं ले आते थे।

उन्होंने कहा कि विरोधी दल अकाली-बीजेपी गठबंधन और उनके मुख्यमंत्री चेहरा बनने को लेकर जानबूझकर भ्रम और अफवाहें फैला रहे हैं। वे एक क्षेत्रीय दल की प्रतिनिधि हैं और हमेशा से पंजाब के लोगों के बीच रहकर उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ती रही हैं।

नशे के खिलाफ इंसाफ यात्रा और महिलाओं की भागीदारी

पंजाब में गंभीर होती नशे की समस्या को लेकर उन्होंने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) पर तीखा हमला बोला। हरसिमरत कौर ने बताया कि ‘मावां धीयां इंसाफ यात्रा’ का मुख्य उद्देश्य नशे के कारण बर्बाद हो रहे परिवारों और विशेषकर महिलाओं के दर्द को उजागर करना है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान पंजाब के ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि माएं अपने बच्चों को स्कूल या कॉलेज भेजने से भी कतरा रही हैं। इस यात्रा में पीड़ित महिलाएं किसी राजनीतिक दबाव में नहीं, बल्कि अपनी इच्छा और दर्द साझा करने के लिए स्वतः आ रही हैं।

आप सरकार की योजना पर उठाए सवाल

पंजाब की भगवंत मान सरकार द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई ‘मावां धीयां सत्कार योजना’ को हरसिमरत कौर ने महज एक चुनावी हथकंडा और दिखावा करार दिया। उन्होंने कहा कि 5 साल में 60 हजार रुपये की वित्तीय सहायता का वादा चुनाव से ठीक छह महीने पहले लागू करना सरकार की मंशा पर सवाल उठाता है।

उनके मुताबिक, वित्तीय सहायता देने से राज्य में महिलाओं और युवाओं का जीवन सुरक्षित नहीं हो सकता जब तक कि नशे के नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म न किया जाए। सरकार का यह कदम केवल जनभावनाओं को भुनाने का प्रयास है।

हरसिमरत बोलीं- टॉफी की तरह बिक रहा चिट्टा

मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा 2007 से 2017 के अकाली-भाजपा शासनकाल को नशे के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने पर उन्होंने कड़ा एतराज जताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार अपनी विफलताओं का ठीकरा 10 साल पुरानी सरकार पर फोड़ने की कोशिश कर रही है।

हरसिमरत कौर ने आरोप लगाया कि आज पंजाब के गलियारों में ‘चिट्टा’ (हेरोइन) टॉफियों की तरह बिक रहा है और युवाओं के हाथों में टीके लगे दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पुलिस और नशा तस्करों के बीच गहरा गठजोड़ है, जिसके चलते शिकायतकर्ताओं को ही डराया और प्रताड़ित किया जाता है।

‘मावां धीयां दी फौज’ और महिला DGP के नेतृत्व में स्पेशल टास्क फोर्स

नशे की तस्करी को रोकने के लिए उन्होंने ‘मावां धीयां दी फौज’ नामक एक नए अभियान की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य के हर गांव में फॉर्म बांटे जा रहे हैं, जिनमें स्थानीय महिलाएं अपने क्षेत्र के नशा तस्करों और उन्हें संरक्षण देने वाले रसूखदार लोगों की जानकारी दर्ज करेंगी।

उन्होंने वादा किया कि जब राज्य में अकाली दल की सरकार बनेगी, तो इन सभी फॉर्मों और शिकायतों को एक महिला पुलिस महानिदेशक (DGP) के नेतृत्व वाली विशेष एंटी-ड्रग टास्क फोर्स को सौंपा जाएगा ताकि दोषियों पर बिना किसी राजनीतिक दबाव के त्वरित कार्रवाई की जा सके।

‘नन्हीं छांव’ एनजीओ विवाद और विकास कार्यों का ब्योरा

मुख्यमंत्री मान द्वारा उनके एनजीओ ‘नन्हीं छांव’ पर की गई टिप्पणियों का जवाब देते हुए हरसिमरत कौर ने कहा कि यह संस्था उनके सक्रिय राजनीति में आने से पहले से काम कर रही है और इसके जरिए 14,000 से अधिक महिलाओं को आत्म-निर्भर बनाया गया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल में पंजाब को एक भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दिया, जबकि अपने कार्यकाल के दौरान वे बठिंडा में एम्स (AIIMS) जैसा राष्ट्रीय स्तर का चिकित्सा संस्थान लेकर आईं।

क्षेत्रीय पहचान और ‘दिल्ली के शासन’ पर अकाली दल का रुख

2027 के चुनाव में अकाली दल की संभावनाओं पर बात करते हुए हरसिमरत कौर ने कहा कि पंजाब की जनता अब समझ चुकी है कि उनके हितों की रक्षा केवल एक क्षेत्रीय दल ही कर सकता है।

उन्होंने अंत में जोर देकर कहा कि पंजाब के मतदाता अब दिल्ली से संचालित होने वाली राजनीतिक पार्टियों के शासन से तंग आ चुके हैं। शिरोमणि अकाली दल पंजाबियों की अपनी पार्टी है और जनता के भरोसे के बल पर 2027 में राज्य में वापसी करेगी।

पंजाब में कांग्रेस पार्टी के विधायक सुखपाल सिंह खैरा पर एक महिला के कथित यौन उत्पीड़न करने के आरोप में FIR दर्ज कर ली गई है। कपूरथला जिले की भुलत्थ विधानसभा सीट से विधायक सुखपाल खैरा पर यह FIR आम आदमी पार्टी के एक नेता की शिकायत के बाद दर्ज की गई है। पढ़िए पूरी खबर…