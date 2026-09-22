मंगलवार को पंजाब में विपक्ष के दो नेताओं ने बॉर्डर रेंज पुलिस के नाम से जारी एक कथित सर्कुलर जारी किया। इसमें पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर आने-जाने के दौरान वर्दी नहीं पहनने की सलाह दी गई थी। विपक्षी नेताओं ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के तहत पुलिस बल डर के माहौल में काम कर रहा है। हालांकि पंजाब पुलिस ने इस दस्तावेज को फर्जी करार दिया है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने यह पत्र शेयर किया। इसमें कहा गया था कि पुलिसकर्मी ड्यूटी पर आते या ड्यूटी से लौटते समय वर्दी न पहनें। इसमें कर्मियों को घर से निकलने और पुलिस चौकी से बाहर जाने से पहले सादे कपड़े पहनने की सलाह दी गई थी। पत्र में यह भी कहा गया था कि सार्वजनिक जगहों पर सामान्य नागरिक पोशाक के अलावा बैज, पहचान पत्र, पुलिस उपकरण या ऐसी कोई अन्य चीज प्रदर्शित ना की जाए जिससे संबंधित व्यक्ति की पुलिस पहचान स्पष्ट हो।

हालांकि पंजाब पुलिस ने एक बयान जारी कर इसका खंडन किया है। पंजाब पुलिस का कहना है कि ऐसी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। पुलिस ने कहा, ”सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे ऐसे संदेश फर्जी हैं और इन्हें नजरअंदाज किया जाना चाहिए। नागरिकों और पुलिसकर्मियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रामाणिक जानकारी के लिए केवल आधिकारिक माध्यमों पर भरोसा करें।”

वड़िंग और मजीठिया द्वारा साझा किए गए कथित पत्र को बॉर्डर रेंज, अमृतसर के पुलिस महानिरीक्षक (IGP) गुरप्रीत सिंह भुल्लर की ओर से अमृतसर (ग्रामीण), बटाला, गुरदासपुर और पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (SSP) को भेजा गया बताया गया था।

पत्र में क्या लिखा था

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस पत्र में पुलिसकर्मियों की व्यक्तिगत सुरक्षा, ड्यूटी प्वॉइंट की सुरक्षा और कड़ी निगरानी को लेकर ‘विशेष निर्देश’ दिए गए थे। इसमें पुलिसकर्मियों को जहां तक संभव हो अकेले यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई थी।

पत्र में कहा गया था, ”आवाजाही ‘बडी पेयर सिस्टम’ (साथी के साथ यात्रा करने की व्यवस्था) के अनुसार की जानी चाहिए। रवाना होने और गंतव्य पर सुरक्षित पहुंचने की जरूरी जानकारी संबंधित अधिकारी/कंट्रोल प्वाइंट को दी जानी चाहिए।”

राजा वड़िंग ने इस पत्र के साथ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी साझा की जिसे कथित तौर पर एक पुलिस अधिकारी की आवाज बताया गया। उन्होंने X पर पोस्ट करते हुए लिखा, ”रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था… पंजाब जल रहा है और भगवंत मान मंच पर चुटकुले सुना रहे हैं।”

मजीठिया ने भी यही पत्र X पर शेयर किया। उनकी पोस्ट में कहा गया, ”पंजाब पुलिस जो कभी आतंकवाद खत्म करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जानी जाती थी, ‘गुरु-द्रोही’ भगवंत मान के नेतृत्व में कथित तौर पर बेबस कर दी गई है… बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर पंजाबियों में डर का माहौल है… विभिन्न ग्रुपों में वायरल हो रहे ऑडियो की गंभीर प्रकृति को देखते हुए पुलिस को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और बताना चाहिए कि क्या हालात इतने खराब हो गए हैं।”

कथित पत्र पर 18 सितंबर की तारीख दर्ज थी। इसी दिन अमृतसर में ड्यूटी के दौरान एक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पत्र में पुलिसकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) भी बताया गया था।

पत्र में राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों (SHO) को रात में होने वाली जांच की निगरानी करने का निर्देश दिया गया था। जरूरत पड़ने पर एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स और एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स के साथ समन्वय करने की बात भी कही गई थी।

पंजाब के सीमा क्षेत्र में पुलिस पर पहले भी हमले हो चुके हैं। इनमें ASI जोगा सिंह की हत्या भी शामिल है जिन्हें ड्यूटी पर जाते समय मजीठा के पास निशाना बनाया गया था।

जग्गा सिंह की आत्महत्या की कोशिश के मामले में विपक्ष के निशाने पर भगवंत मान सरकार

पंजाब के संगरूर में जग्गा सिंह नाम के शख्स के द्वारा आत्महत्या की कोशिश किए जाने के मामले में एक बार फिर भगवंत मान सरकार विपक्ष के निशाने पर है। शिरोमणि अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार पंजाब में नशे को रोकने में पूरी तरह फेल साबित हुई है।