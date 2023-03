Amritpal फरार, अबतक 78 गिरफ्तार, पूरे पंजाब में चल रहा सर्च ऑपरेशन

पंजाब पुलिस ने बताया कि अब तक 78 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जबकि कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। अमृतपाल सिंह सहित कई अन्य फरार हैं। उन सभी को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया गया है।

वारिस दे पंजाब के चीफ अमृतपाल सिंह (फोटो- इंडियन एक्सप्रेस)

पंजाब में पुलिस ने अमृतपाल सिंह और ‘वारिस पंजाब के’ व उनके समर्थकों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया हुआ है। अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया है या नहीं, इस पर तमाम तरह की खबरें वायरल हो रही हैं। शनिवार शाम इस तरह की खबरें आईं थीं कि अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया है लेकिन अब पंजाब पुलिस ने ऐसी खबरों को गलत बताया है। पंजाब पुलिस ने शनिवार देर शाम बताया कि ‘वारिस पंजाब डे’ के तत्वों के खिलाफ राज्य में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है। पुलिस ने बताया कि अब तक 78 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जबकि कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। अमृतपाल सिंह सहित कई अन्य फरार हैं। उन सभी को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया गया है। पंजाब पुलिस ने बताया कि पूरे राज्य में चलाए जा रहे ऑपरेशन में अब तक एक .315 बोर राइफल, 12 बोर की सात राइफल, एक रिवॉल्वर और विभिन्न कैलिबर के 373 जिंदा कारतूस सहित नौ हथियार बरामद किए गए हैं। पंजाब पुलिस की तरफ से यह भी बताया गया है कि ‘वारिस पंजाब दे’ से जुड़े लोगों पर विभिन्न वर्गों के बीच वैमनस्य फैलाने, हत्या के प्रयास, पुलिसकर्मियों पर हमले और सरकारी कर्मचारियों के कर्तव्यों के काम में बाधा उत्पन्न करने से संबंधित चार आपराधिक मामलों में शामिल हैं। पुलिस ने अजनाला थाने पर हमले की FIR भी दर्ज की है। पीटीसी पंजाबी के अनुसार, पंजाब पुलिस ने अमृतपाल से सरेंडर करने की अपील भी की है। पुलिस को शक है कि वो नकोदर के सरीन गांव में छिपा हुआ है। पूरे गांव का चप्पा-चप्पा खंगाला जा रहा है। पुलिस ने पूरे गांव को घेरा हुआ है। पुलिस ने लोगों से अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। Also Read भिंडरावाले का समर्थक है अमृतपाल सिंह, ब्रिटेन की NRI लड़की से की है शादी

इससे पहले, गृह एवं कानून विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य में रविवार को दोपहर 12 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। आदेश में कहा गया है, “पलिस महानिदेशक इस बात को हमारे संज्ञान में लाये हैं कि समाज के कुछ तबके हिंसा भड़काकर, व्यापक हिंसा फैलाकर कानून व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य सांप्रदायिक तनाव, उन्माद फैलाना, एवं जानमाल हेतु खतरा पैदा करना है।’’ आदेश में कहा गया है, ‘‘ इसलिए ……यह निर्देश दिया जाता है कि पंजाब में सभी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं….. सभी एसएमएस सेवाएं (बैकिंग एवं मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) मोबाइल नेटवर्कों पर प्राप्त डोंगल सेवाएं (व्वॉयस कॉल को छोड़कर) जन सुरक्षा, हिंसा एवं भड़कावे को रोकने, शांति एवं व्यवस्था को बिगड़ने से रोकने के लिए , 18 मार्च 12 बजे से 19 मार्च 12 बजे तक निलंबित रहेंगी।” पुलिस ने ट्वीट कर कहा, “सभी नागरिकों से पंजाब में शांति-सद्भाव बनाए रखने का अनुरोध है। पुलिस कानून व्यवस्था कायम रख रही है। नागरिकों से नहीं घबराने और फर्जी खबरें एवं नफरत भरे भाषण नहीं फैलाने का अनुरोध है।”

