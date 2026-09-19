पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बिट्टू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के काफिले को शराब की बोतलें, अंडे और टमाटर दिखाएं। यह घटना पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (PAU) ग्राउंड में मुख्यमंत्री भगवंत मान के आने से पहले गेट नंबर 8 के बाहर हुई। बोतल और टमाटर हाथों में लिए बिट्टू ने कहा कि भगवंत मान को अपनी शराब का मज़ा लेना चाहिए और AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से राज्य चलाने देना चाहिए।

गेट नंबर 8 के बाहर जल्दबाजी में बुलाई गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिट्टू ने कहा कि वह बचे हुए अंडे और टमाटर भी लाए हैं जो AAP पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को उनके काफिले पर फेंके थे। बिट्टू को डर था कि AAP सुरक्षा कारणों का हवाला देकर उन्हें मीडिया से बात करने से रोक सकती है, उनकी मीडिया टीम ने पत्रकारों को टेक्स्ट मैसेज भेजे, जिसमें उनसे मुख्यमंत्री मान के आने से कुछ मिनट पहले इवेंट को कवर करने के लिए कहा गया।

मान ने ड्रग डीलरों के साथ हाथ मिला लिया- बिट्टू

बिट्टू ने कहा, “मैंने मान को आधी बोतल दी, ताकि वह उसे पीकर रात में सो सके। आपने पूरे पंजाब को नशे की लत में डाल दिया है। आप ये अंडे इसलिए फिकवा रहे हैं क्योंकि आपने है। उनका काम है आवाज उठाने वाले किसी भी व्यक्ति को दबाना। इसीलिए हम आज सामने आए हैं। यह कोई आम आदमी नहीं है। रवनीत सिंह बिट्टू खुद भगवंत मान का सामना करेंगे। हां, उनके कार्यकर्ता और अन्य नेता हमारे नेताओं को निशाना बना सकते हैं, लेकिन मैं अपने भाजपा कार्यकर्ताओं को अकेले मुख्यमंत्री के सामने नहीं खड़ा करूंगा। मैं खुद मुख्यमंत्री के सामने खड़ा रहूंगा।”

बिट्टू ने यह भी आरोप लगाया कि AAP काले झंडे दिखाकर BJP की ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’ का विरोध कर रही है और उन्होंने मांग की कि ऐसे विरोध प्रदर्शन तुरंत रोके जाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर AAP ने BJP की यात्रा में रुकावटें डालीं, तो उसे भी ऐसे ही नतीजे भुगतने होंगे।

बिट्टू ने लगाया आरोप

जब बिट्टू से पूछा गया कि क्या उनके इस कदम के लिए उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी, तो बिट्टू ने कहा कि उन्होंने AAP नेताओं के उलट किसी पर हमला नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि शुक्रवार को BJP कार्यकर्ताओं पर हमला किया था। बिट्टू ने कहा कि अगर उनके खिलाफ FIR दर्ज की जानी थी, तो AAP के विधायकों और नेताओं के खिलाफ भी वैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने कथित तौर पर दूसरी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं पर हमला किया था।

बिट्टू ने कहा, “मैं भी इसी तरह हमला कर सकता हूं, लेकिन BJP कभी इतना नीचे नहीं गिर सकती।” बिट्टू को लुधियाना पुलिस ने हिरासत में लिया और एक अनजान जगह पर ले जाया गया।

बिट्टू पर हमला

पूर्व केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने शुक्रवार को दावा किया कि पंजाब में बटाला के पास आप कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर तब हमला किया, जब वह अपनी पार्टी की नशा विरोधी यात्रा में शामिल होने पठानकोट जा रहे थे। उन्होंने दावा किया कि 100 से अधिक आप कार्यकर्ताओं ने काफिले को निशाना बनाया और पत्थर और अंडे फेंके।