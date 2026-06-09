पंजाब पुलिस के कांस्टेबल गुरसिमरन सिंह ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दिसंबर 2025 में भारतीय वायुसेना में अधिकारी बनने के लिए आयोजित सर्विसेज सेलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू पास करने वाले गुरसिमरन का चयन अब वायुसेना की फ्लाइंग ब्रांच के लिए हुआ है। इसके साथ ही वह अब पायलट बनने की ट्रेनिंग लेंगे।

गुरसिमरन का मार्गदर्शन करने वाले रिटायर्ड मेजर जनरल यश मोर ने बताया कि हाल ही में घोषित एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT) की मेरिट लिस्ट में गुरसिमरन ने ऑल इंडिया रैंक 52 हासिल की है। उन्होंने कहा, “आज गुरसिमरन ने मुझे मैसेज भेजकर बताया कि उसका सेलेक्शन फ्लाइंग ब्रांच के लिए हो गया है। पंजाब पुलिस के एक कांस्टेबल से भारतीय वायुसेना के पायलट बनने की दिशा में यह उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।”

साल 2022 से पंजाब पुलिस में कांस्टेबल

23 साल के गुरसिमरन सिंह वर्तमान में मोहाली में तैनात हैं और पंजाब के रूपनगर (रोपड़) जिले के रहने वाले हैं। इससे पहले एसएसबी इंटरव्यू पास करने के बाद उन्होंने बताया था कि उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन से बीए की डिग्री हासिल की है। वह अगस्त 2022 से पंजाब पुलिस में कांस्टेबल के रूप में सेवा दे रहे हैं।

मेजर जनरल मोर ने बताया कि गुरसिमरन उनके ऑनलाइन कोर्स और मेंटरशिप कार्यक्रम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने कहा, “मैंने उसे सिर्फ एक सलाह दी थी कि वह अपनी पहचान छिपाने की कोशिश न करे। उसे इस बात पर गर्व होना चाहिए कि वह एक कांस्टेबल है और उसमें अधिकारी बनने की क्षमता है। उसे हमेशा ईमानदार और रियल बने रहना चाहिए।”

भारतीय वायुसेना में शामिल होना गर्व की बात

पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने भी गुरसिमरन को बधाई दी। उन्होंने कहा, “यह हमारे लिए गर्व की बात है कि पंजाब पुलिस का एक जवान भारतीय वायुसेना में शामिल होने जा रहा है। हम अपने युवा और योग्य कर्मियों को हमेशा ऊंचे पदों तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मुझे विश्वास है कि वह वायुसेना में भी एक उत्कृष्ट अधिकारी साबित होंगे।”

गौरतलब है कि इससे पहले मार्च 2024 में पंजाब पुलिस के दो कांस्टेबल अनमोल शर्मा और लवप्रीत सिंह भी सेना में कमीशंड अधिकारी बनने के लिए चुने गए थे। दोनों ने पुलिस सेवा में रहते हुए संयुक्त रक्षा सेवा (CDS) परीक्षा और एसएसबी इंटरव्यू पास किया था।

दोनों कांस्टेबल पंजाब पुलिस की 7वीं इंडिया रिजर्व बटालियन में तैनात थे। 24 वर्षीय अनमोल शर्मा ने सीडीएस परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 99 हासिल की थी। वह एक कार्यरत सहायक उप-निरीक्षक (ASI) के पुत्र हैं, जो अंतरराष्ट्रीय हॉकी अंपायर भी हैं।

वहीं, 24 वर्षीय लवप्रीत सिंह ने भी एसएसबी इंटरव्यू सफलतापूर्वक पास किया था। उनके पिता रक्षा सुरक्षा कोर (Defence Security Corps) की 28 एम्युनिशन कंपनी, कुपवाड़ा में सूबेदार के पद पर कार्यरत हैं।