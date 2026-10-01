Lovely Professional University Violence Case: पंजाब के फगवाड़ा में स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) में हुए बवाल के मामले में पुलिस ने बृहस्पतिवार को पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से तीन यूनिवर्सिटी के ही छात्र हैं।

गिरफ्तार किए गए सभी पांच आरोपियों को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट हर्षवीर सिंह संधू की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

कपूरथला के एसएसपी गौरव तूरा ने बताया है कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी सीसीटीवी फुटेज और जांच के दौरान जुटाए गए डिजिटल सबूतों के आधार पर हुई है। उन्होंने बताया कि पुलिस इनके बारे में और अधिक जानकारी जुटा रही है। इस बारे में शुक्रवार को पुलिस की ओर से मीडिया को और ज्यादा जानकारी दी जाएगी।

सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर है आरोपी

गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक शख्स की पहचान जेम्स दहिया के रूप में हुई है। दहिया हरियाणा के सोनीपत का रहने रहने वाला है और एलपीयू का छात्र है। दहिया सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर भी है। इसके अलावा बाकी दो और छात्र गगन और कमल हैं और ये दोनों ही फगवाड़ा के रहने वाले हैं।

गगन के परिवार के मुताबिक, वह पिछले डेढ़ महीने से डोमिनोज पिज्जा में डिलीवरी बॉय के रूप में काम कर रहा था। गगन के मामा ने बताया है कि उनके भांजे का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

हिंसा को लेकर चार एफआईआर दर्ज

एलपीयू के संस्थापक और राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल ने यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा और अराजकता को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। फगवाड़ा पुलिस ने इस मामले में चार अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं। यह एफआईआर यूनिवर्सिटी परिसर में तोड़फोड़ के संबंध में दर्ज की गई हैं। पुलिस ने इस मामले में अब तक 40 लोगों की पहचान की है और इनमें से 20 के नाम एफआईआर में दर्ज किए गए हैं।

इस मामले की जांच कर रहे एक पुलिस अफसर ने बताया है कि कुछ खास लोगों की पहचान की गई है और उनके नाम एफआईआर में शामिल किए गए हैं। बुधवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार और पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। इस मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी।

पुलिस इस मामले में यौन उत्पीड़न के आरोपों की भी जांच कर रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए कंटेंट की भी जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। यूनिवर्सिटी में हिंसा होने के बाद कक्षाओं को निलंबित कर दिया गया है और बड़ी संख्या में छात्र अपने घर चले गए हैं। इसके अलावा मिड सेमेस्टर एग्जाम परीक्षाओं को भी रोक दिया गया है।

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लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में एक छात्रा के साथ रेप की अफवाह के बाद हुई हिंसा और तोड़फोड़ की घटना पर यूनिवर्सिटी के फाउंडर और चांसलर अशोक मित्तल ने प्रतिक्रिया दी है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।