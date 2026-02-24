Punjab police Murder News: पंजाब के गुरदासपुर में एक जांच चौकी पर दो पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या किए जाने के एक दिन बाद, पाकिस्तान में रह रहे एक गिरोहबाज ने शहजाद भट्टी सोशल मीडिया पर एक कथित वीडियो पोस्ट किया है जिसमें एक अज्ञात शूटर पुलिसकर्मियों में से एक पर बेहद करीब से गोली चलाते हुए दिखाई दे रहा है।
सभी पहलुओं की जांच कर रही पुलिस
इसी अपुष्ट वीडियो को तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान नामक संगठन ने भी साझा किया, जिसने रविवार को हुई हत्याओं की जिम्मेदारी ली थी। पंजाब पुलिस ने इन दावों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि वे सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं। अपुष्ट वीडियो में, हथियार पकड़े हुए शूटर को सहायक उप निरीक्षक गुरनाम सिंह पर गोली चलाते हुए देखा जा सकता है।
वहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मृत पाए गए दो पुलिसकर्मियों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि देने की सोमवार को घोषणा की। अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगभग दो किलोमीटर दूर अभियान में तैनात एएसआई सिंह और गृहरक्षी अशोक कुमार के शव रविवार को जांच चौकी में मिले थे।
राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार
बता दें कि जिस इलाके में शव मिले हैं, वह नशा और हथियारों की तस्करी के लिए संवेदनशील माना जाता है। इसी बीच, गुरदासपुर जिले के कैलाशपुर गांव में अशोक कुमार के पार्थिव शरीर का पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया।
इस संबंध में स्पेशल DGP अर्पित शुक्ला ने कहा, “डोरंगला केस बहुत दुखद घटना है। हमारे सीनियर ऑफिसर अभी गुरदासपुर में कैंप कर रहे हैं, और जांच एडवांस स्टेज पर है। इस समय, आगे कुछ भी कहना न तो मुमकिन है और न ही सही। जैसे ही हमारे पास पक्के फैक्ट्स होंगे, हम उन्हें आप सभी के साथ शेयर करेंगे।”
गौरतलब है कि पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में मौजूदा आप सरकार कई जनकल्याणकारी योजनाओं का सौगात देने के साथ ही राज्य में आपराध नियंत्रण और नशा मुक्ति को लेकर काफी संवेदनशीलता के साथ काम करती दिख रही है। जबकि विपक्ष सरकार को घेरता नजर आ रहा है। इस बीच इन घटनाओं ने सरकारी की चिंता बढ़ा दी है।