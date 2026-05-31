Punjab Nikay Chunav Result: आम आदमी पार्टी ने भले ही पंजाब के नगर निगम चुनावों में अपना दबदबा बनाया हो, लेकिन नतीजों में निर्दलीय उम्मीदवारों का एक बड़ा समूह भी सामने आया, जो पूरे राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरा।

राज्य चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, आम आदमी पार्टी ने 954 वार्ड जीते, कांग्रेस ने 393, निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251, शिरोमणि अकाली दल ने 192 और BJP ने 172 वार्ड जीते। बसपा को सात वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों की यह संख्या उन्हें शिअद और बीजेपी दोनों से आगे रखती है।

यह प्रदर्शन स्थानीय नेताओं, पार्टी टिकट से वंचित रहे बागी उम्मीदवारों और उन उम्मीदवारों के मिले-जुले प्रयासों का नतीजा था, जिन्होंने पार्टी के चुनाव चिन्ह के बजाय अपने निजी राजनीतिक संपर्कों पर भरोसा किया। निर्दलीय उम्मीदवारों की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक सुल्तानपुर लोधी में देखने को मिली, जहां कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री राणा गुरजीत सिंह के बेटे, निर्दलीय विधायक राणा इंदर प्रताप सिंह ने अपना राजनीतिक प्रभाव दिखाया।

राणा इंदर प्रताप द्वारा समर्थित उम्मीदवारों ने नगर परिषद की 13 में से सात सीटें जीतकर, अपने दम पर बहुमत हासिल कर लिया। आम आदमी पार्टी को पांच सीटें मिलीं, जबकि शिअद को केवल एक सीट से संतोष करना पड़ा।

नतीजे क्यों थे महत्वपूर्ण?

यह नतीजा इसलिए भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि राणा इंदर प्रताप ने खुद 2022 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी की लहर के बावजूद एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की थी। निकाय चुनावों के इन नतीजों ने, मुख्यधारा की पार्टियों के दायरे से बाहर रहते हुए भी अपना राजनीतिक आधार बनाए रखने की उनकी क्षमता को एक बार फिर साबित कर दिया।

निर्दलीय उम्मीदवारों की यह जीत, पार्टियों के भीतर चल रही गुटबाजी को भी उजागर करती है। बठिंडा में आम आदमी पार्टी विधायक जगरूप सिंह गिल ने सार्वजनिक रूप से पार्टी की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए और खुलकर अपने गुट से जुड़े उम्मीदवारों का समर्थन किया। कई वार्डों में ऐसे मुकाबले देखने को मिले, जो असल में सत्ताधारी पार्टी के भीतर ही मौजूद प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच की लड़ाई थे। जगरूप गिल की एक रिश्तेदार, रमनजीत कौर, भी निर्दलीय उम्मीदवारों के तौर पर जीतने वालों में शामिल थीं।

कोटफट्टा में सात निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव जीता

बठिंडा के कोटफट्टा में, जहां आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन कोटफट्टा को दरकिनार कर दिया गया है, सात निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव जीता जबकि तीन सीटें आम आदमी पार्टी को और एक सीट एसएडी को मिली।

गोनियाना नगर परिषद में भी यही स्थिति रही, जहां 15 सीटों में से आठ निर्दलीय उम्मीदवार विजयी घोषित हुए, आम आदमी पार्टी को केवल 5 और एसएडी को केवल दो सीटें मिलीं। तापा मंडी नगर परिषद में भी, निर्दलीय उम्मीदवारों ने आठ वार्ड जीते जबकि आम आदमी पार्टी और शिअद को क्रमशः पांच और दो वार्डों से ही संतोष करना पड़ा।

बठिंडा जिले में आम आदमी पार्टी के विधायक जगरूप सिंह गिल ने उम्मीदवारों के चयन को लेकर बगावत कर दी। यह मुद्दा लुधियाना में आम आदमी पार्टी के प्रभारी मनीष सिसोदिया की संगठनात्मक बैठक में उठा , जहां कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुद्दियां और सिसोदिया के बीच उम्मीदवारों के चयन को लेकर तीखी बहस हुई।

मोगा नगर निगम में कितने निर्दलीय उम्मीदवार जीते

राज्य भर में निर्दलीय उम्मीदवारों की उपस्थिति साफ तौर पर दिखाई दी। मोगा नगर निगम में, निर्दलीय उम्मीदवारों ने सात वार्ड जीते। बरनाला नगर निगम ने पांच निर्दलीय पार्षदों को चुना, जबकि मानसा नगर परिषद ने पांच निर्दलीय उम्मीदवारों को फिर से निर्वाचित किया। पट्टी नगर परिषद में भी, निर्दलीय उम्मीदवार एक प्रभावशाली गुट के रूप में उभरे।

मानसा में नगर निकायों में निर्दलीय उम्मीदवार प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। खंडित जनादेश के बावजूद किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, जिससे अध्यक्षों के चुनाव के लिए चुनावोत्तर गठबंधन महत्वपूर्ण हो गए हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों ने मानसा, बुढलाडा और बरेटा की नगर परिषदों और जोगा और बोहा की नगर पंचायतों में कुल 35 सीटें हासिल कीं।

27 सदस्यीय मानसा नगर परिषद में आम आदमी पार्टी ने आठ वार्ड जीते, उसके बाद भाजपा ने छह, शिअद ने पांच, कांग्रेस ने तीन और निर्दलीय उम्मीदवारों ने पांच वार्ड जीते। बहुमत का आंकड़ा 14 होने के कारण कोई भी पार्टी अपने दम पर परिषद का गठन करने की स्थिति में नहीं है, जिससे निर्दलीय उम्मीदवारों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

बुढलाडा नगर परिषद में चार उम्मीदवार जीते

बुढलाडा नगर परिषद में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है, जहां आम आदमी पार्टी (AAP) ने सात सीटें, शिअद ने पांच, कांग्रेस ने दो, बसपा ने एक और निर्दलीय उम्मीदवारों ने चार सीटें जीती हैं। इस नतीजे से संकेत मिलता है कि परिषद अध्यक्ष के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन निर्णायक साबित हो सकता है।

बरेटा नगर परिषद में 11 वार्ड निर्दलीय जीते

सबसे चौंकाने वाला नतीजा बरेटा नगर परिषद से आया, जहां 13 में से 11 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। इससे आम आदमी पार्टी को केवल दो सीटें मिलीं। अब नगर परिषद के गठन में निर्दलीय उम्मीदवारों का दबदबा रहने की पूरी संभावना है। जोगा नगर पंचायत में, निर्दलीय उम्मीदवारों ने 13 वार्डों में से आठ में जीत हासिल की, जबकि आम आदमी पार्टी को पांच सीटें मिलीं। बोहा नगर पंचायत में, निर्दलीय उम्मीदवारों ने सात सीटें जीतीं, जबकि आप और शिअद ने तीन-तीन सीटें जीतीं।

चुनाव नतीजों से पता चलता है कि जहां मुख्य राजनीतिक पार्टियां मुकाबले में बनी रहीं, वहीं कई शहरी निकायों में स्थानीय कारकों और उम्मीदवारों को मिले खास समर्थन ने अहम भूमिका निभाई। कम-से-कम पांच में से चार शहरी निकायों में, निर्दलीय उम्मीदवारों के पास या तो अपने दम पर बहुमत है या फिर वे सत्ता का संतुलन बनाए हुए हैं, इस स्थिति ने उन्हें अध्यक्षों और अन्य अहम पदों के लिए होने वाली बातचीत के केंद्र में ला दिया है।

निर्दलीय उम्मीदवारों की इतनी बड़ी संख्या पार्टी की ओर से नामांकन को लेकर फैली व्यापक नाराज़गी के बीच सामने आई। 7500 से ज्यादा उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा और कई दावेदार आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, शिअद और बीजेपी से टिकट न मिलने के बाद चुनावी मैदान में उतर गए। इस बगावत ने कई वार्डों में मुकाबले को बहुकोणीय बना दिया और कई जगहों पर आधिकारिक उम्मीदवारों की जीत की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया।

कपूरथला जिले में, राणा परिवार आम आदमी पार्टी की लहर के बीच कुछ अपवादों में से एक बनकर उभरा। जहां राणा इंदर प्रताप के समर्थित उम्मीदवारों ने सुल्तानपुर लोधी नगर परिषद पर कब्जा जमाया, वहीं उनके पिता राणा गुरजीत सिंह ने कपूरथला नगर निगम में कांग्रेस को शानदार जीत दिलाई, जहां पार्टी ने 50 में से 31 वार्ड जीते।

जहां आम आदमी पार्टी की जबरदस्त जीत ने सुर्खियां बटोरीं, वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा जीते गए 251 वार्डों ने पंजाब की शहरी राजनीति में स्थानीय राजनीतिक नेटवर्क और असंतुष्ट नेताओं की लगातार बनी हुई अहमियत को उजागर किया। कई नगर निकायों में, निर्दलीय उम्मीदवारों के पास अब इतनी सीटें हैं कि वे स्थानीय प्रशासन की बनावट और कामकाज को प्रभावित कर सकते हैं।

कई स्थानीय निकाय ऐसे हैं जहां निर्दलीय उम्मीदवार सबसे बड़ी पार्टी को परिषद में बहुमत दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। तरन तारन के पट्टी नगर परिषद में, 19 वार्डों में से कांग्रेस ने नौ सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन अध्यक्ष पद के लिए 10 सीटों के लक्ष्य से वह काफी दूर है। आम आदमी पार्टी ने 6 सीटें जीती हैं और निर्दलीय उम्मीदवारों ने चार सीटें जीती हैं।

कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय उम्मीदवारों पर निर्भर रहना होगा। अगर आम आदमी पार्टी को चार निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन मिल जाता है, तो वे अध्यक्ष बन जाएंगे और कांग्रेस को सिर्फ एक वोट की जरूरत होगी। चारों निर्दलीय उम्मीदवार पूर्व शिअद मंत्री आदेश प्रताप सिंह कैरों के गुट से हैं और अगर उन्हें किसी पार्टी का समर्थन करना है, तो कैरों को फैसला लेना होगा।

मुकेरिया नगर परिषद चुनाव में बीजेपी ने सात सीटें जीती

इसी तरह, मुकेरिया नगर परिषद चुनाव में बीजेपी ने सात सीटें जीती हैं, कांग्रेस ने छह और आम आदमी पार्टी ने एक वार्ड पर कब्जा जमाया है। निर्दलीय उम्मीदवार बीबी सुरजीत कौर ने एक सीट जीती है। आम आदमी पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार दोनों ही निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं।

राणा गुरजीत ने कहा, “किसी राजनीतिक दल के झंडे के बिना किसी निर्दलीय उम्मीदवार का जीतना मुश्किल है। निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए मजबूत कार्यकर्ताओं, सरपंचों और पंचों, काले और जिला परिषदों के समर्थन की जरूरत होती है। चुनाव के बाद उन्हें अपने साथ बनाए रखना कठिन होता है। सत्ताधारी दल की ओर से कई तरह के दबाव और दबाव होते हैं। कुछ लोग इस दबाव के आगे झुक जाते हैं। लेकिन राणा इंदर ने तो सुप्रीम कोर्ट तक जाकर भी उनके लिए लड़ाई लड़ी है। सुल्तानपुर लोधी में राणा इंदर के निर्दलीय उम्मीदवार ही विधानसभा का गठन करेंगे।”

पंजाब निकाय चुनाव में मिली बंपर जीत पर आया केजरीवाल का रिएक्शन

आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को पंजाब नगर निकाय चुनावों में अपनी पार्टी के दमदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में मतदाताओं ने सत्तारूढ़ पार्टी का समर्थन किया। इसकी वजह से ईडी पार्टी का सफाया हो गया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…