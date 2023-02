Punjab: अमृतसर में निहंग सिखों ने पुलिस थाने पर किया हमला

अमृतपाल सिंह के करीबी लवप्रीत तूफ़ान की गिरफ्तारी के विरोध में निहंग सिखों ने पुलिस थाने पर हमला किया है।

पंजाब के अमृतसर (Amritsar in Punjab) में निहंग सिखों ने पुलिस थाने पर हमला कर दिया। वारिस पंजाब डे चीफ अमृतपाल सिंह के करीबी लवप्रीत तूफ़ान की गिरफ्तारी के विरोध में निहंग सिखों ने पुलिस थाने पर हमला किया है। बता दें कि अमृतपाल सिंह एक संगठन चलाता है, जिसका नाम वारिस पंजाब डे है। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार अमृतसर के अजनाला थाने के बाहर “वारिस पंजाब डे” के प्रमुख अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने तलवारों और बंदूकों से पुलिस बेरिकेड्स तोड़े हैं। साथ ही समर्थकों ने अमृतपाल सिंह के करीबी सहयोगी लवप्रीत तूफान की गिरफ्तारी के विरोध में पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा हुए हैं। बता दें कि पंजाब के अजनाला थाने के अंतर्गत पुलिस ने एक युवक के अपहरण और उसकी पिटाई करने के आरोप में अमृतपाल सिंह खालसा और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि वह अपने भाई के साथ दरबार साहिब में मत्था टेकने आया था। उसके बाद वह अपने भाई अमरीक सिंह के साथ अजनाला के कैंप में एक कार्यक्रम में शामिल होने चला गया। इसके बाद यहां से ही अमृतपाल सिंह के साथी उसे अपने साथ लेकर गए और उसकी जमकर पिटाई की।

