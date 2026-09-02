अगले साल चुनाव भले ही पंजाब में हो लेकिन माहौल दिल्ली तक गरम है। ‘सियासत पंजाब दी’ में आज बात करेंगे दिल्ली में बीजेपी द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की गई।

इसके अलावा ‘सियासत पंजाब दी’ में जानेंगे शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने क्यों भगवंत मान की पत्नी पर निशाना साधा। भगवंत मान सरकार पर बुधवार को कांग्रेस पार्टी नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी निशाना साधा। बाजवा ने कहा कि मान सरकार को तुरंत सरकारी कर्मचारियों का पेंडिंग डीए जारी करना चाहिए।

बीजेपी ने लगाया अधिकारियों के तबादले में भ्रष्टाचार का आरोप

बीजेपी ने सोमवार को आरोप लगाया कि पंजाब में अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग प्रक्रिया में जमकर भ्रष्टाचार चल रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि भगवंत मान के इशारे पर पंजाब में ”तबादले के लिए नकदी” का घोटाला चल रहा है।

गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि ईडी की ओर से बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद पंजाब पुलिस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं कर रही है ताकि इसमें शामिल लोगों को बचाया जा सके। उन्होंने आरोपों की CBI से जांच कराने की मांग की।

भाजपा के इस आरोप पर पंजाब सरकार या सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।

बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, ”पंजाब में तबादला-पदस्थापना घोटाला चल रहा है। वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले और पदस्थापना एक रेट कार्ड के अनुसार किए जाते हैं। मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दौरान ये तथ्य सामने आए हैं।”

उन्होंने घोटाले में भगवंत मान के ओएसडी के शामिल होने का भी आरोप लगाया।

#WATCH | Delhi | BJP leader Gaurav Bhatia says, "…Arvind Kejriwal and Bhagwant Mann have today become symbols of corruption… Bhagwant Mann has played a leading role in turning the sacred land of Punjab into a hub of brokerage and graft… The transfer and posting of senior… pic.twitter.com/5eRxV3d4rv — ANI (@ANI) September 2, 2026

पंजाब में औरतों का सत्कार नहीं, बलात्कार हो रहा है- हरसिमरत कौर

शिरोमणी अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर पर ने बुधवार को भगवंत मान सरकार की पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पंजाब में हमेशा महिलाओं के सम्मान की बात होती है, लेकिन असलियत यह है कि सम्मान मिलने के बजाय, पंजाब में महिलाओं के साथ रेप हो रहा है और मुख्यमंत्री की पत्नी दोषियों को बचा रही हैं।

#WATCH | Chandigarh | Shiromani Akali Dal MP Harsimrat Kaur says, "In Punjab, there is always talk about the respect accorded to women. However, the reality is that instead of being respected, women in Punjab are being raped, and the Chief Minister's wife is shielding the… pic.twitter.com/N17q92IhJQ — ANI (@ANI) September 2, 2026

उन्होंने आरोप लगाया कि बच्चियों के शोषण और रेप जैसे घिनौने अपराधों में जिन लोगों को फांसी होनी चाहिए, उन्हें राज्य सरकार – खासकर मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी – पैसे के बदले बचा रही है? उन्होंने कहा कि जब राज्य के मुख्यमंत्री और उनका परिवार ही पैसे के लिए रेप करने वालों को बचाने और उन्हें भागने में मदद करने में शामिल हो, तो पंजाब के लोग और रेप पीड़ितों के परिवार आखिर कहां जाएं?

प्रताप सिंह बाजवा बोले- विज्ञापन के लिए पैसा है, डीए देने के लिए नहीं

पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने बुधवार को दावा किया कि आम आदमी पार्टी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को नजर अंदाज किया हुआ है, जिस वजह से वे खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं।

मीडिया से बात करते हुए प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, “मैं मान सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या वह कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का बकाया DA चुकाएगी या नहीं।”

उन्होंने पूछा, “क्या आप DA नहीं देना चाहते, या आपके पास फंड का इंतजाम नहीं है? अगर आपके पास फंड नहीं है, तो आप वित्तीय संसाधनों की अच्छी तस्वीर क्यों दिखाते हैं? अगर आपके पास विज्ञापनों और दूसरे कार्यक्रमों के लिए फंड है, तो कर्मचारियों को उनके अधिकारों से क्यों वंचित रखा गया है?”

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सुखबीर सिंह बादल ने खडूर साहिब लोकसभा सीट के सांसद अमृतपाल सिंह और उनकी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पंजाब को सिर्फ उनकी पार्टी बचा सकती है। इस रैली में उन्होंने बीजेपी के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला। यहां पढ़ें पूरी खबर…