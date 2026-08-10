पंंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में सियासी माहौल अभी से गरम हो चला है। राज्य में विभिन्न दल न सिर्फ एक-दूसरे से लड़े रहे हैं जबकि एक आपस में भी लड़ रहे हैं। इसके अलावा तमाम अन्य फैक्टर्स भी पंजाब विधानसभा चुनाव को प्रभावित करते हैं। ‘सियायत पंजाब दी’ में हम हर दिन आपको पंजाब की सियासत से जुड़ी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे।

आज दस अगस्त 2026 को ‘सियासत पंजाब दी’ में बात करेंगे- मुख्यमंत्री भगवंत मान के जगतार सिंह हवाड़ा को पैरोल से जुड़ी मांंग के बारे में। इसके अलावा जानेंगे राज्य में दो गुटों में बंटी कांग्रेस पार्टी आखिर किस मुद्दे पर एकजुट है और जालंधर में भगवंंत मान ने जनता से क्या वादा किया।

भगवंत मान के बयान से छिड़ी ‘बंदी सिंहों’ की रिहाई की बहस

भगवंत मान ने पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी जगतार सिंह हवाड़ा के लिए दस दिन की पैरोल की मांग की है। जगतार सिंह हवाड़ा की मां बीमार हैं, भगवंत मान ने राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को लिखे पत्र में जगतार सिंह की बीमार बुजुर्ग मां की स्वास्थ्य स्थिति का हवाला देते हुए उनकी पैरोल की मांग की है।

बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह और बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टू ने इस मांग का समर्थन किया है जबकि अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने आम आदमी पार्टी सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने के आरोप लगाए हैैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।

गुटबाजी के बीच किस मुद्दे पर एकजुट हुई कांग्रेस पार्टी

पंजाब में कांग्रेस अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और चरणजीत सिंह चन्नी गुट में बंटी हुई है। दोनों गुट एक-दूसरे पर वार कर रहे हैं लेकिन अवैध खन्न के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए साथ आ गए हैं। शनिवार को कांग्रेस नेताओं ने जालंधर में सतलुज नदी के पास कथित अवैध खनन वाली जगह का दौरा किया। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में बेरोक-टोक अवैध खनन हो रहा है और इस वजह से राज्य को राजस्व में भारी घाटा हो रहा है। इसके ठीक उलट आम आदमी पार्टी ने इस आरोप को खारिज किया है।

भगवंत मान बोले- फिर वोट दो, खजाना खोल दूंगा

रविवार को भगवंत मान जालंधर के डेरा सचखंड बल्लां में गुरु रविदास वाणी अध्ययन केंद्र का शिलान्यास किया। यहां उन्होंने अपनी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का पुरजोर बचाव किया। उन्होंने कहा कि राज्य के सरकारी खजाने पर जनता का अधिकार है और जनता उन्हें दोबारा जीताती है तो वह जनता के लिए फिर खजाना खोल देंगे। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।

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लुधियाना से सांसद वड़िंग ने कहा कि उनके करीबी लोगों ने बताया कि कार्यक्रम में आरएसएस के कुछ लोग मौजूद थे। लुधियाना में कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि वड़िंग की टिप्पणियों से उन्हें ठेस पहुंची है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।