Punajb News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को घोषणा की है कि पंजाब अब अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित क्षेत्रों की तर्ज पर मात्र छह मिनट के भीतर पुलिस सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने राज्य में जमीनी स्तर की पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए संगरूर में 508 इमरजेंसी रिस्पांस वाहनों (ERV) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

जानकारी के मुताबिक, ‘डायल-112’ के तहत सभी 28 पुलिस जिलों में तैनात ये अत्याधुनिक वाहन संकट के समय तत्काल सहायता सुनिश्चित करेंगे, जो त्वरित और तकनीक-आधारित कानून प्रवर्तन की दिशा में एक बड़ी छलांग है। मुख्यमंत्री ने रेखांकित किया कि पिछले चार वर्षों में पुलिस वाहनों में ₹327.70 करोड़ का निवेश किया गया है।

सीएम मान बोले- कानून व्यवस्था में हुआ है सुधार

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि बल के आधुनिकीकरण से न केवल कानून-व्यवस्था सुधरी है, बल्कि नशा तस्करों पर पकड़ भी मजबूत हुई है। बेहतर सुरक्षा के कारण निवेशकों का भरोसा बढ़ा है, जिसका प्रमाण टाटा स्टील द्वारा पंजाब में अपना दूसरा सबसे बड़ा प्लांट स्थापित करना है।

नशे के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार का आह्वान

पंजाब के संगरूर में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की कि नशे के घृणित अपराध में शामिल लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना आवश्यक है, ताकि इस बुराई को पंजाब से पूरी तरह खत्म किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन्होंने पीढ़ियों को बर्बाद किया है, वे किसी नरमी के हकदार नहीं हैं।

सरकारी कार्रवाई पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने नशा व्यापार पर नकेल कस दी है और इन मामलों में सजा की दर 87% तक पहुंच गई है, जो अन्य राज्यों की तुलना में कहीं अधिक है। उन्होंने ‘युद्ध नशे विरुद्ध’ अभियान को नशा नेटवर्क की रीढ़ तोड़ने वाला सबसे बड़ा प्रहार बताया।

सड़क सुरक्षा और बुनियादी सुधार

मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश की पहली समर्पित ‘सड़क सुरक्षा फोर्स’ के कारण सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में 48% की कमी आई है। यह फोर्स 4,200 किलोमीटर के दुर्घटना-संभावित राजमार्गों पर तैनात है।

पुलिस आधुनिकीकरण के मुख्य बिंदु:

डायल-112: अब कुल वाहनों की संख्या बढ़कर 764

त्वरित रिस्पांस: रिस्पांस समय 30–45 मिनट से घटकर मात्र 13–14 मिनट, 6 मिनट तक लाने का लक्ष्य

तकनीक: वाहनों में GPS, डैश कैमरा और मोबाइल डेटा सिस्टम

विशेष यूनिट्स: एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) के लिए 22 महिंद्रा स्कॉर्पियो और महिलाओं की सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर

आर्थिक विकास और भविष्य की योजनाएं

इसके साथ ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि टाटा स्टील का निवेश पंजाब की सुरक्षित कानून-व्यवस्था का पैमाना है। उन्होंने घोषणा की कि पंजाब पुलिस की दक्षता बढ़ाने के लिए जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग किया जाएगा।

अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं:

भर्ती: 2022 से अब तक पुलिस में 12,197 भर्तियां की जा चुकी हैं और मार्च 2026 में 3,298 नए पदों का विज्ञापन दिया गया है।

किसान कल्याण: खेतों के ऊपर से गुजरने वाली हाई-टेंशन तारों को भूमिगत करने की व्यवहार्यता पर विचार किया जा रहा है।

पारदर्शी शासन: 90% घरों को मुफ्त बिजली, बिना भ्रष्टाचार के 65,000 नौकरियां और टोल प्लाजा बंद कर प्रतिदिन ₹70 लाख की बचत की जा रही है।