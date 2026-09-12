सहारनपुर में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के करेंसी चेस्ट से बरामद 17.29 करोड़ रुपये की नकली करेंसी की जांच में एक कर्मचारी की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। इस कर्मचारी की सैलरी 11,000 रुपये महीने है और वह पीएनबी में ठेके पर काम करता था।

एनआईए इस कर्मचारी की संपत्तियों, वित्तीय लेन-देन और करेंसी चेस्ट के प्रबंधक अमित कुमार के साथ उसके रिश्तों को लेकर जांच कर रही है। प्रबंधक को बैंक पहले ही निलंबित कर चुका है।

एनआईए के एक अफसर ने बताया कि यह कर्मचारी करेंसी चेस्ट में ड्राइवर-लोडर के तौर पर काम करता था। इस कर्मचारी के पास पांच मकान, एक एसयूवी, एक सेडान कार और दो मोटरसाइकिल होने की बात सामने आई है।

संपत्तियां खरीदने के लिए पैसे कहां से आए?

जांच कर रहे अफसर यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये संपत्तियां कब खरीदी गईं, किसके नाम पर दर्ज हैं और इन्हें खरीदने के लिए पैसे कहां से आए।

इस कर्मचारी का काम सिर्फ गाड़ी चलाना और लोडिंग करना था लेकिन आरोप है कि वह करेंसी चेस्ट में काफी समय बिताता था और मैनेजर के पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करता था। करेंसी चेस्ट एक ऐसी सुविधा है जिसे बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की ओर से बड़ी मात्रा में कैश रखने और मैनेज करने के लिए चलाते हैं।

मामले की जांच में जुटे एक अफसर ने कहा, “इस बात की जांच की जा रही है कि उसे उस जगह तक कितनी पहुंच थी, वह असल में क्या काम करता था और क्या उसे कैश-हैंडलिंग वाली जगह तक जाने की इजाजत थी।”

अलग से रखा था ड्राइवर

इस कर्मचारी के रहने के तौर-तरीके की जीवनशैली पर भी ध्यान गया है। महीने में 11,000 रुपये की सैलरी के बावजूद, आरोप है कि वह खुद गाड़ी चलाने के बजाय लगभग 500 रोजाना खर्च पर एक और ड्राइवर रखता था। जांच करने वाले अफसर अब प्रॉपर्टी के दस्तावेज, बैंक अकाउंट, गाड़ी के रिकॉर्ड और पेमेंट की जानकारी की जांच कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वह अपनी सैलरी से ये संपत्तियां खरीद सकता था?

पुलिस उसके घर पर छापा मारने के बाद और तलाशी के दौरान मिले दस्तावेज और दूसरी चीजों की जांच कर रही है। एनआईए इस बात की जांच कर रही है कि असली कैश के लिए बने पीएनबी करेंसी चेस्ट में 17.29 करोड़ की नकली करेंसी कैसे पहुंची? इस बात की जांच की जा रही है कि क्या असली करेंसी की जगह नकली नोट रखे गए थे और अगर ऐसा हुआ, तो असली कैश का क्या हुआ।

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