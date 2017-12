पंजाब नगर निगम चुनाव 2017 LIVE: मतदान शुरू, आमने-सामने हैं कांग्रेस, AAP और शिरोमणि अकाली दल

पंजाब के तीन नगर निगमों-अमृतसर, जालंधर और पटियाला और 32 म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायतों पर आज मतदान किया जा रहा है। वोटिंग 8 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलेगी और आज ही नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। सत्तारूढ़ कांग्रेस, मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी (आप) और शिरोमणि अकाली दल-भाजपा गठबंधन इन चुनावों में भाग ले रहे हैं। इस साल मार्च में हुए विधानसभा चुनाव के बाद यह चुनाव तीनों पार्टियों के लिए यह पहली अग्निपरीक्षा जैसा माना जा रहा है। चुनाव आयोग के अनुसार राज्य में कुल 873 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन मतदान केंद्रों पर कुल 8,000 चुनाव कर्मचारी और 15,500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। अमृतसर के 85 वार्डों के लिए कुल 413 उम्मीदवार मैदान में हैं, जहां 7,69,153 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पंजाब के सबसे बड़े शहर लुधियाना में मतदाता सूची के अपडेट न होने के कारण नगर निगम का चुनाव नहीं कराया जा रहा है। गौरतलब है कि इससे पूर्व मार्च में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 77 सीटों पर जीत हासिल करके अपनी सरकार बनाई थी।

यहां पढ़ें निकाय चुनावों से जुड़े लाइव अपडेट्स्:

-दसरोई के नवा नरोडा पोलिंग बूथ पर लोग सुबह से ही मतदान करने पहुंच रहे हैं। बूथ के बाहर लंबी कतारें नजर आ रही हैं।

People queue up outside a polling station in Nava Naroda in Daskroi to cast their votes #GujaratElection2017 pic.twitter.com/pBsFFb28WI

Voting for #CivicPolls begins in Punjab, visuals from Amritsar. Polls being held in 3 municipal corporation – Amritsar, Jalandhar & Patiala and 32 municipal councils & Nagar Panchayats in the state. pic.twitter.com/cMCel39URF

— ANI (@ANI) December 17, 2017