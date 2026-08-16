महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुरुद्वारा परिसर के अंदर शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर हमला हुआ था। इस हमले को सिख सिद्धांतों पर हमला बताते हुए उनकी पत्नी और बठिंडा की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने शनिवार को कहा कि जो लोग गुरु घर के अंदर किसी व्यक्ति पर हमला करते हैं, वे गुरु-दोखी और कायर हैं।

पंजाब के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश- हरसिमरत बादल

खन्ना निर्वाचन क्षेत्र के इसरू गांव में गोवा मुक्ति संग्राम के शहीद करनैल सिंह इसरू की याद में आयोजित एक सालाना राजनीतिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए हरसिमरत कौर ने लोगों से SAD को मजबूत करने और पंजाब के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश करने वाली ताकतों को रोकने की भावनात्मक अपील की। घटना को याद करते हुए हरसिमरत कौर ने कहा कि हमलावर परिवार से मुश्किल से एक हाथ की दूरी पर खड़ा था, जब वे नांदेड़ में गुरुद्वारा माता साहेब देवा जी मुगत में मत्था टेकने के बाद बाहर निकल रहे थे। हमले के समय हरसिमरत कौर, उनका बेटा, दो बेटियां और एक दामाद सुखबीर सिंह बादल के साथ थे।

हरसिमरत कौर ने कहा, “गुरु के सिख होने के नाते, हमें अपने आस-पास किसी पर शक नहीं था। लेकिन हम तब हैरान रह गए जब हमलावर ने अपनी दो फुट की कृपाण अपने कपड़ों से निकाली और सुखबीर जी पर हमला कर दिया। उसका निशाना सीधे उनके सीने में मारना था, लेकिन सुखबीर जी ने तुरंत अपना हाथ उस कृपाण के सामने कर दिया। किरण कलाई के एक तरफ से दूसरी तरफ घुसकर सीने को छू गई, लेकिन इससे पहले कि वह सीने पर लगती, सिक्योरिटी वालों ने उस आदमी को काबू कर लिया।”

‘सुखबीर बादल को गहरा घाव लगा’

हरसिमरत कौर ने कहा कि सुखबीर बादल को गहरा घाव लगा और बहुत खून बह रहा था। उन्होंने कहा, “गहरे घाव का इलाज करने के लिए 150 से ज़्यादा टांके लगाए गए। हमारे लिए आस-पास कोई मेडिकल मदद ढूंढना मुश्किल था। वह अभी भी ठीक हो रहे हैं। सुखबीर बादल ने मुझे इसरू कॉन्फ्रेंस में शामिल होने और उनका यह मैसेज देने के लिए कहा था कि वह ऐसे हमलों से नहीं डरते।” इस हमले को पंजाब की बड़ी राजनीतिक कहानी से जोड़ते हुए हरसिमरत कौर ने कहा कि 80वां स्वतंत्रता दिवस AAP सरकार की ‘गुरु-दोखियों, ड्रग्स, कर्ज़, झूठे वादों और झूठे विज्ञापनों से आज़ादी मांगने का मौका है।

इससे पहले SAD के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री महेश इंदर ग्रेवाल ने कहा, “सिर्फ़ पंथ विरोधी और देश विरोधी लोग ही SAD को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बादल साहब को पंजाब का अगला CM बनाने का सही समय है ताकि शांति बहाल हो सके।”

इस बीच AAP ने भी इसरू में एक राज्य-स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया, जहां वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने करनैल सिंह इसरू के स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस ने एक अलग पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जबकि BJP ने इसरू में कोई भी पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस करने से खुद को दूर रखा।

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शिरोमणि अकाली दल (बादल) के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर दो साल के भीतर दूसरी बार हमला हुआ है। यहां क्लिक कर पढ़ें दूसरी खबर।