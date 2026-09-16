पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भाजपा की प्रस्तावित ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’ से ठीक पहले ड्रग्स तस्करी के उसके रिकॉर्ड पर बुधवार को सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा देश को बताए कि केंद्र की निगरानी वाले बंदरगाहों से इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स की खेप भारत कैसे पहुंची।

चीमा ने संवाददाता सम्मेलन में भाजपा पर आरोप लगाया कि 2007 से 2017 तक रही अकाली-भाजपा सरकार के ‘चिट्टा’ शब्द घर-घर में चर्चा का विषय बन गया था। उस वक्त सरकारी गाड़ियों के जरिए नशा सप्लाई करने के आरोप लगे थे।

अकाली-भाजपा सरकार पर तंज

आप मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि जालंधर में जिस प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारी ने अकाली-भाजपा नेताओं के खिलाफ जांच शुरू की थी, उसका तबादला कर दिया गया था। उन्होंने कहा, “पंजाब में नशे के खिलाफ यात्रा शुरू करने से पहले भाजपा को इन सवालों के जवाब देने चाहिए।”

चीमा ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पार से होने वाली ड्रग्स तस्करी को रोकने में केंद्र सरकार की अहम भूमिका है। पंजाब में अंतरराष्ट्रीय सीमा का 55 किलोमीटर का इलाका केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है। यहाँ सीमा सुरक्षा बल तैनात हैं।

मंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा नीत केंद्र सरकार सीमा पार से चलने वाले ड्रग्स के सप्लाई नेटवर्क पर लगाम लगाने में ‘पूरी तरह नाकाम’ साबित हुई है।

आप (AAP) सरकार के प्रयासों का बचाव करते हुए चीमा ने बताया कि राज्य ने ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ अभियान शुरू किया है और पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए होने वाली नशे की तस्करी को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि पंजाब अपनी पहल पर ‘एंटी-ड्रोन सिस्टम’ लगाने वाला देश का पहला राज्य है। इन सख्त कदमों की बदौलत पाकिस्तान से होने वाले ड्रग्स की आपूर्ति में लगभग 80 प्रतिशत की कमी आई है।

चीमा ने कहा कि पंजाब पुलिस अपनी कार्रवाइयों को सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रख रही है, बल्कि दूसरे राज्यों में छिपे तस्करों का भी पीछा कर रही है। उन्होंने कहा, “पंजाब पुलिस की टीमें दूसरे राज्यों में जाकर भी तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही हैं।”

वित्त मंत्री ने गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से जब्त की गई लगभग 3,000 किलो ड्रग्स का मुद्दा उठाते हुए भाजपा को घेरा। उन्होंने सवाल किया कि अगर केंद्र सरकार ड्रग्स तस्करी रोकने को लेकर वाकई गंभीर थी, तो इतनी बड़ी खेप देश के भीतर कैसे दाखिल हो गई? उन्होंने कहा, “पहले गुजरात के मुंद्रा पोर्ट को संभालिए, फिर ‘नशा मुक्त यात्रा’ लेकर पंजाब आइए।”

आगामी विधानसभा चुनावों से पहले नशे के मुद्दे पर वित्त मंत्री के इन तीखे बयानों ने पंजाब सरकार और केंद्र के बीच नए राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है।

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