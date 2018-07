पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर ओपी सोनी अपना यूरिन सैंपल देते वक्त तस्वीर खिंचवाकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए हैं। दरअसल ओपी सोनी अपने बेटे और काउंसलर विकास सोनी के साथ डोप टेस्ट के लिए अपना यूरिन सैंपल देने पहुंचे थे। इस दौरान दोनों ने तस्वीर भी खिंचवायी, जिसके लिए लोग सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ा रहे हैं। बता दें कि पंजाब सरकार ने राज्य में ड्रग्स पर लगाम लगाने के उद्देश्य से राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों का भी डोप टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। इसी के चलते ओपी सोनी अपने बेटे के साथ डोप टेस्ट के लिए अपना यूरिन सैंपल देने पहुंचे थे।

गौरतलब है कि हाल ही में आम आमदी पार्टी के सभी विधायकों ने भी अपना-अपना डोप टेस्ट कराया है और अब अन्य पार्टियों के नेताओँ को भी डोप टेस्ट कराने का चैलेंज दिया है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमन अरोड़ा ने हाल ही में पंजाब के सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी डोप टेस्ट कराने का चैलेंज दिया है, जिसे अमिरंदर सिंह ने भी स्वीकार कर लिया है। आप विधायक के डोप चैलेंज पर अमिरंदर सिंह ने ट्वीट कर कहा कि पंजाब की ड्रग्स जैसी बड़ी समस्या को दूर करने के लिए मुझे डोप टेस्ट कराने में कोई परेशानी नहीं है। मैं भी 117 विधायकों में से एक हूं और ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं डोप टेस्ट कराऊं। वहीं ओपी सोनी के डोप टेस्ट के लिए यूरिन सैंपल सौंपने वाली तस्वीरों ने कुछ यूजर्स ने ऐसे कमेंट किए।

And everyone is taking pictures of handling urine samples!?? pic.twitter.com/FbjwcpZTVl

— raja1260 (@raja1260) July 7, 2018