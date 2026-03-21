Punjab Minister Laljit Singh Bhullar Resigned: पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने शनिवार सुबह इस्तीफा दे दिया। यह घटना पंजाब वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन (PWC) के एक अधिकारी की कथित आत्महत्या के कुछ ही घंटों बाद हुई। अधिकारी ने आत्महत्या से पहले भुल्लर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भुल्लर से इस्तीफा मांगा और कैबिनेट से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। साथ ही, उन्होंने मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा को आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया। मान के एक प्रवक्ता ने कहा, “मुख्यमंत्री लापरवाही के प्रति जीरो टॉलरेंस रखते हैं। जांच अभी चल ही रही है, लेकिन कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है।”

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल

यह घटनाक्रम तब सामने आया जब अमृतसर में तैनात पीडब्ल्यूसी के जिला प्रबंधक गगनदीप रंधावा ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद सामने आए एक वीडियो में, उन्होंने कथित तौर पर दावा किया कि उन्होंने भुल्लर के डर से यह कदम उठाया है और संकेत दिया कि वह अब जिंदा नहीं बचेंगे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया। इसके बाद विपक्षी दलों ने तत्काल कार्रवाई की मांग की।

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कांग्रेस ने भुल्लर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की मांग की, उन पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। विपक्ष ने यह भी दावा किया कि रंधावा के साथ मंत्री के आवास पर मारपीट की गई थी और वह इस अपमान को सहन नहीं कर पाए, हालांकि, इन आरोपों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है।

भुल्लर ने क्या कहा?

पट्टी विधानसभा क्षेत्र से विधायक भुल्लर ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा, “मेरे खिलाफ लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और झूठे हैं, लेकिन हमारी पार्टी हमेशा सच का साथ देती है और हमेशा सच के साथ खड़ी रहती है। इसलिए, मैं चाहता हूं कि मेरे खिलाफ लगाए गए आरोपों की ठीक से जांच की जाए ताकि सही फैसला लिया जा सके।” उन्होंने आगे कहा, “इसलिए, जब तक यह जांच पूरी नहीं हो जाती, मैं पार्टी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे मंत्री पद से मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लें, ताकि मंत्री के तौर पर मेरा पद इस मामले में कोई बाधा न बने और इस मामले की निष्पक्ष जांच हो सके।” मान चंडीगढ़ लौट आए और राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति पर मीडिया को संबोधित करने से पहले इस मामले पर कार्रवाई की।