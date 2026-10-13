Parminder Singh Jhota Murder: पंजाब के मानसा जिले में नशे के खिलाफ बड़े पैमाने पर सामाजिक मुहिम चलाने वाले मशहूर नशा विरोधी एक्टिविस्ट परमिंदर सिंह झोटा की मंगलवार सुबह अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावरों ने इस वारदात को उस समय अंजाम दिया जब झोटा अपने साथियों के साथ मानसा क्षेत्र में मौजूद थे।

झोंटा पर अंधाधुंध हुई फायरिंग की गई, जिसके चलते उनके शरीर में कई गोलियां लगीं। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस जानलेवा हमले में उनके साथ मौजूद तीन अन्य युवक भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

ताबड़तोड़ फायरिंग और अस्पताल में तब्दील हुआ माहौल

चश्मदीदों और शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, बदमाशों ने परमिंदर सिंह झोटा को निशाना बनाकर बेहद करीब से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। अचानक हुए इस हमले में झोटा के पेट और पांव में गंभीर गोलियां लगीं, जिससे वे लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े।

मौके पर मौजूद लोगों और उनके साथियों ने आनन-फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए मानसा के सिविल अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, डॉक्टरों ने परमिंदर सिंह झोटा को मृत घोषित कर दिया। वहीं, इस खूनी संघर्ष में जख्मी हुए तीन अन्य युवकों का इलाज अस्पताल के इमरजेंसी वॉर्ड में चल रहा है, जहां उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

किस पर लगे आरोप?

इस हाई-प्रोफाइल मर्डर के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस वारदात के पीछे एक स्थानीय मेडिकल स्टोर मालिक का हाथ होने का शक जताया जा रहा है। परमिंदर सिंह झोटा लंबे समय से मानसा और पूरे पंजाब में ‘चिट्टा’ (हेरोइन) और मेडिकल स्टोरों से अवैध रूप से बेची जाने वाली नशीली दवाओं के खिलाफ मुहिम चला रहे थे।

वे अपनी टीम के साथ उन दुकानों पर छापेमारी करते थे, जहां से युवाओं को नशा सप्लाई किया जाता था और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर लाइव कर देते थे। माना जा रहा है कि इसी अभियान और पुरानी रंजिश के चलते सुनियोजित तरीके से उन पर यह हमला किया गया है।

पुलिस की कड़ी नाकाबंदी और इलाके में हाई अलर्ट

घटना की सूचना मिलते ही पंजाब पुलिस के आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। हमलावरों को पकड़ने के लिए मानसा जिले की सभी सीमाओं पर सख्त नाकाबंदी लागू कर दी गई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि शूटरों की पहचान की जा सके।

परमिंदर सिंह झोटा की नशा विरोधी मुहिम की वजह से मालवा क्षेत्र के कई गांवों में ‘नशा रोको कमेटियों’ का गठन हुआ था, जिससे वे युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय थे। उनकी मौत के बाद मानसा और आसपास के इलाकों में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

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