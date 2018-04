लुधियाना: महिला का आरोप- जांच के बहाने बुलाकर एसीपी ने गलत जगह छुआ

पंजाब के लुधियाना में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल यहां एक महिला ने एसीपी पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने इस मामले की शिकायत अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक से की है। महिला का कहना है कि उसने अपने भाई और बहन से झगड़े के बाद उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करायी थी। महिला का आरोप है कि उसके भाई के पास उसकी कुछ निजी तस्वीरें हैं, जिन्हें लेकर वह उसे धमकाता है। महिला ने जब इसकी शिकायत पुलिस में की तो उसके भाई ने यहीं तस्वीरें एसीपी पवन को दिखा दी।

महिला का आरोप है कि भाई द्वारा उसकी निजी तस्वीरें एसीपी को दिखाए जाने के बाद एसीपी का उसके प्रति व्यवहार ही बदल गया। इसके बाद एसीपी ने उसे फिर से थाने बुलाया और उसके बच्चों को एक कमरे में बैठाया और उसे लेकर दूसरे कमरे में आ गया। महिला का कहना है कि इसके बाद एसीपी ने उसे गलत जगह पर छुआ। महिला ने जब इसका विरोध किया तो एसीपी ने महिला को पीटा भी और उसे गालियां भी दी। इस घटना के बाद महिला ने एसीपी की शिकायत अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक से की है।

Woman accuses Assistant Commissioner of Police (ACP) of molestation in Ludhiana; says, ‘I registered a complaint against my brother & sister after which ACP Pawan called me. My brother has some personal pictures of mine for which he was threatening me’ #Punjab (07.04.18) pic.twitter.com/umpyjEUwfP

After my brother showed the pictures to the ACP, his intentions went wrong & he went with me to another room, sent my child out of the room & touched me at the wrong places. He thrashed & abused me when I protested. I informed ADGP about it: Woman who accused ACP of molestation pic.twitter.com/WWtLTPot3C

— ANI (@ANI) April 7, 2018