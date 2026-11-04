पंजाब के लाल लकीर इलाके में रहने वाले लोगों को उनके घरों का मालिकाना हक देने की प्रक्रिया करीब छह साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन अब जाकर राज्य सरकार ने लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड बांटना शुरू किया है।

कमाल यह है कि इस एक योजना से अब तक तीन सरकारें जुड़ चुकी हैं। फरवरी 2021 में तत्कालीन कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने ‘मिशन लाल लकीर’ के नाम से यह योजना शुरू की थी। सितंबर 2021 में अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने सरकार की कमान संभाली। उनकी सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर ‘मेरा घर मेरे नाम’ कर दिया।

अब भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड बांटने शुरू किए हैं। दो नवंबर तक राज्य के 23 जिलों के 1,377 गांवों में 2.19 लाख प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

श्रेय लेने की होड़

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “यह योजना 2021 में मेरी सरकार ने शुरू की थी। ये लोग (आप सरकार) मेरे किए कामों का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। कई दूसरी योजनाओं के मामले में भी ऐसा ही हुआ है। काम मेरी सरकार ने किया और वे उसका श्रेय ले रहे हैं।”

चरणजीत सिंह चन्नी ने भी योजना शुरू करने का श्रेय लेते हुए कहा कि इसकी शुरुआत उन्होंने की थी और ‘मेरा घर मेरे नाम’ नाम भी उन्होंने ही रखा था।

चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, “जब मैं मुख्यमंत्री था, तब यह योजना शुरू की गई थी। वास्तव में, ‘मेरा घर मेरे नाम’ नाम भी मैंने ही रखा था। मान सरकार ने इस योजना को लागू करने में देरी की है। उसे अपने कार्यकाल के पहले साल में ही इसे पूरा कर लेना चाहिए था, क्योंकि हमने इसकी पूरी तैयारी कर ली थी। मेरे पास सभी लाभार्थियों तक इसका फायदा पहुंचाने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, क्योंकि मेरी सरकार सिर्फ 111 दिन ही सत्ता में रही।”

चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि मान सरकार उस योजना का श्रेय नहीं ले सकती, जिसकी शुरुआत उनके कार्यकाल में हुई थी। उन्होंने कहा, “यह बात पूरी दुनिया जानती है।”

राज्य सरकार ने पहले चरण का काम पूरा करने के लिए 15 नवंबर की समयसीमा तय की है। इस चरण में 2,284 गांव शामिल हैं। पूरी योजना के तहत 10,689 गांवों को चार चरणों में कवर किया जाएगा। सरकार ने जनवरी 2027 तक आखिरी चरण का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने मंगलवार को बताया कि सरकार इस योजना को पंजाब आबादी देह (रिकॉर्ड ऑफ राइट्स) अधिनियम, 2021 के तहत लागू कर रही है। चन्नी सरकार ने अपने कार्यकाल में यह कानून बनाया था। इस कानून के तहत गांवों के आबादी वाले इलाकों में बने मकानों और भूखंडों का मालिकाना रिकॉर्ड तैयार करने का प्रावधान है।

राज्य में प्रॉपर्टी कार्ड बांटने की शुरुआत सात अक्टूबर को संगरूर में आयोजित एक राज्यस्तरीय कार्यक्रम से हुई थी। इसके बाद से सरकार हर दिन कार्ड बांट रही है। दूसरे चरण में 1,680 गांवों को शामिल किया गया है। सरकार इसे नवंबर के अंत तक पूरा करना चाहती है। तीसरे चरण में 1,152 गांवों को शामिल किया गया है, जिसका काम दिसंबर के मध्य तक पूरा करने का लक्ष्य है। चौथे और आखिरी चरण में बाकी 5,579 गांवों को शामिल किया जाएगा। सरकार जनवरी 2027 तक यह काम पूरा करना चाहती है।

इस योजना का मकसद लाल लकीर के भीतर आने वाली संपत्तियों का मालिकाना हक तय करना है। लाल लकीर को आबादी देह भी कहा जाता है। इसके लिए ड्रोन से सर्वे कराया जा रहा है और संपत्तियों का मालिकाना रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। गांवों के ये आबादी वाले हिस्से ऐतिहासिक रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होते थे और न ही इनका नियमित सर्वे होता था। इस वजह से वहां रहने वाले परिवारों के पास अपने मकान या जमीन का मालिकाना हक साबित करने और उसकी सीमाएं तय करने के लिए सरकारी दस्तावेज नहीं होते थे।

सरकारी रिकॉर्ड नहीं होने के कारण परिवारों के बीच और पड़ोसियों के साथ संपत्ति को लेकर अक्सर विवाद होते थे। इसके अलावा, लोग अपने मकान को बैंक में गिरवी रखकर कर्ज भी नहीं ले पाते थे। गांवों के विकास की योजना तैयार करने में भी इस वजह से दिक्कत आती थी।

राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि इस योजना से खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अनुसूचित जाति के परिवारों को फायदा होगा। आबादी देह में बना मकान अक्सर इन परिवारों की एकमात्र अचल संपत्ति होता है। सरकार की ओर से मालिकाना हक का रिकॉर्ड मिलने से उनके पास संपत्ति का आधिकारिक दस्तावेज होगा। इससे वे संपत्ति का पंजीकरण करा सकेंगे और जरूरत पड़ने पर मकान के बदले बैंक से कर्ज भी ले सकेंगे।

सरकार हर प्रॉपर्टी कार्ड पंजाबी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में जारी कर रही है। इसमें सर्वे यूनिट नंबर, संपत्ति की जीपीएस लोकेशन, ड्रोन से तैयार किया गया संपत्ति का नक्शा और ऑनलाइन जांच के लिए क्यूआर कोड दिया गया है। सरकार कार्ड को लैमिनेट करके एक लिफाफे में रखती है और उसके साथ मुख्यमंत्री का पत्र भी देती है।

सरकार अलग-अलग गांवों में कार्यक्रम आयोजित करके लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड सौंप रही है। जो लोग इन कार्यक्रमों में नहीं पहुंच पाते, उन्हें गांव की स्तरीय समिति के एक सदस्य की मौजूदगी में घर पर ही कार्ड दिया जाता है। पटवारी हर कार्ड सौंपे जाने का रिकॉर्ड रखता है और इसकी जानकारी जमाबंदी पोर्टल पर अपडेट करता है।

राजस्व विभाग गांवों स्तरीय समितियों और ग्राम सभाओं के साथ मिलकर अधूरी जानकारियां पूरी कर रहा है। साथ ही, गांवों के नक्शों पर लोगों की आपत्तियों का निपटारा भी किया जा रहा है। जहां तकनीकी दिक्कतों के कारण ड्रोन से सर्वे नहीं हो पाया, वहां अधिकारी मौके पर जाकर जमीन और संपत्ति की वास्तविक स्थिति की जांच करेंगे।

जिन लोगों को अपने प्रॉपर्टी कार्ड में किसी तरह की गलती ठीक करानी है, वे जरूरी दस्तावेजों के साथ अपने हलका पटवारी या तहसीलदार से संपर्क कर सकते हैं। सरकार जल्द ही इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू करने वाली है।

मालिकाना हक का अंतिम रिकॉर्ड तैयार करने से पहले सरकार गांवों में संपत्तियों के प्रारंभिक नक्शे और मालिकों की सूची सार्वजनिक करती है। सरकार यह जानकारी संपत्ति मालिकों को व्हाट्सऐप के जरिए भी भेजती है। अगर किसी को नक्शे या मालिकाना हक के रिकॉर्ड पर आपत्ति है, तो असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स ऑफिसर के सामने अपनी बात रख सकता है। आमतौर पर तहसीलदार या नायब तहसीलदार यह जिम्मेदारी निभाते हैं। इसके बाद लोग एसडीएम और फिर डिप्टी कमिश्नर के पास अपील कर सकते हैं।

भगवंत मान सरकार ने दिसंबर 2025 में 2021 के कानून में संशोधन किया था। इसके तहत आपत्ति दर्ज कराने और अपील पर फैसला लेने की समयसीमा घटाकर 30 दिन कर दी गई। पहले इसके लिए क्रमशः 90 और 60 दिन का समय मिलता था।

राजस्व अधिकारी अंतिम रिकॉर्ड को प्रमाणित करते हैं। इसके बाद इसे जिला रिकॉर्ड रूम में सुरक्षित रखा जाता है। पटवारी के पास भी इसकी एक प्रति रहती है। हर प्रॉपर्टी कार्ड पर दिया गया क्यूआर कोड ऑनलाइन रिकॉर्ड की जांच करने में मदद करेगा। बैंक भी इसके जरिए संपत्ति के मालिकाना हक की पुष्टि कर सकेंगे।

योजना की शुरुआत से अब तक का सफर

कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार (मार्च 2021)- कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की कैबिनेट ने पंजाब आबादी देह (रिकॉर्ड ऑफ राइट्स) विधेयक, 2021 को मंजूरी दी थी। इसके जरिए केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत मिशन लाल लकीर लागू करने का फैसला किया गया। इस पहल का मकसद गांवों की लाल लकीर के भीतर रहने वाले लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक देना था। इन इलाकों में मकानों का मालिकाना हक आमतौर पर सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होता था।

चरणजीत सिंह चन्नी सरकार (अक्टूबर 2021)- चन्नी सरकार ने मिशन लाल लकीर का नाम बदलकर ‘मेरा घर मेरे नाम’ कर दिया। साथ ही, इस योजना का दायरा बढ़ाकर शहरी इलाकों की पुरानी बस्तियों में रहने वाले लोगों को भी इसमें शामिल किया। पंजाब आबादी देह (रिकॉर्ड ऑफ राइट्स) अधिनियम, 2021 के जरिए पात्र लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड जारी करने का कानूनी आधार तैयार किया गया।

भगवंत मान सरकार (दिसंबर 2025)- भगवंत मान सरकार ने ‘मेरा घर, मेरा मान’ नाम से योजना को फिर गति दी और लाभार्थियों को प्रॉपर्टी कार्ड बांटने की प्रक्रिया शुरू की। इसके बाद सरकार ने पंजाब आबादी देह अधिनियम, 2021 में संशोधन किया। इसका मकसद आपत्तियां दर्ज कराने और अपील पर फैसला लेने की समयसीमा घटाकर मालिकाना हक देने की प्रक्रिया तेज करना था। कैबिनेट ने 20 दिसंबर को संशोधन को मंजूरी दी और विधानसभा ने 30 दिसंबर 2025 को इसे पारित कर दिया।

यह भी पढ़ें-पंजाब: आम आदमी पार्टी कब जारी करेगी प्रत्याशियों की पहली सूची? भगवंत मान ने दी जानकारी

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को बताया कि आम आदमी पार्टी राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए शनिवार को अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी। भगवंत मान ने यह ऐलान पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया से चर्चा के बाद किया। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।