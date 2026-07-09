53 साल के किक्कर सिंह 1995 में पुलिस द्वारा जसवंत सिंह खालड़ा के अपहरण और हत्या के मुख्य गवाह थे। उन्होंने कहा कि मैंने उसे कंग पुलिस स्टेशन के लॉक-अप में अपने हाथों से रोटी खिलाई। किक्कर सिंह ने कहा, “पुलिस टॉर्चर के बाद वह इतनी बुरी तरह घायल हो गया था कि उसके हाथ उसके मुंह तक नहीं पहुंच रहे थे। मैंने शुरू में अपना बयान दर्ज कराया था कि मैंने जसवंत सिंह खालरा को पुलिस कस्टडी में देखा था, लेकिन बाद में मैं अपने बयान से पलट गया क्योंकि मेरे परिवार की जान को खतरा था। मेरे भाई को पंजाब पुलिस ने उठा लिया और झूठे केस में फंसा दिया।”

हाल ही में खालरा की बायोपिक सतलुज को भारत सरकार ने बैन कर दिया है और OTT प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। इसमें दिलजीत दोसांझ हैं। एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट खालड़ा ने मिलिटेंसी के समय पंजाब पुलिस द्वारा किए गए सैकड़ों कथित ‘फर्जी एनकाउंटर’ की जांच की थी, जिसके कारण CBI जांच हुई और कई पुलिसवालों को दोषी ठहराया गया।

किक्कर सिंह को पुलिस ने क्यों हिरासत में लिया था?

धारणा थी कि किक्कर सिंह का ठिकाना पता नहीं था और हो सकता है कि वह मर गया हो, लेकिन वह अभी लुधियाना में रहते हैं। तरनतारन जिले के जौरा गांव के रहने वाले किक्कर सिंह को भी 24 अक्टूबर 1995 को तरनतारन के कांग पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिया गया था। उसी दिन खालड़ा को भी कुछ समय के लिए गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया था।

पुलिस कस्टडी में 50 दिनों से ज़्यादा कथित टॉर्चर के बाद, खालड़ा को 6 सितंबर 1995 को अमृतसर से किडनैप किया गया था। वहीं 27 अक्टूबर 1995 को झबल पुलिस स्टेशन में गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसकी बॉडी सतलुज नदी में फेंक दी गई। किक्कर सिंह ने शुरू में CBI को बताया था कि उसने 24 अक्टूबर 1995 को खालरा को पुलिस कस्टडी में देखा था। उसके शरीर पर टॉर्चर के निशान देखे थे और उसे खाने में मदद की थी। पुलिस द्वारा किक्कर सिंह की हिरासत की पुष्टि एक ज्यूडिशियल जांच से भी हुई थी। हालांकि बाद में वह अपने बयान से पलट गया, और दावा किया कि पुलिस उसे और उसके परिवार को परेशान और दबाव डाल रही थी।

किक्कर सिंह ने बदला था बयान

बुधवार को इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए किक्कर सिंह ने कहा कि उनके पास बयान बदलने के अलावा कोई चारा नहीं था क्योंकि उन्हें अपनी और अपने परिवार की जान का डर था। किक्कर सिंह ने कहा, “मुझे 4 सितंबर, 1995 को तरनतारन पुलिस ने ज़मीन के झगड़े के एक केस में पकड़ा था। मुझे पहले झबल पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां दो दिन बाद, 6 सितंबर को एक आदमी को पुलिस वैन में लाया गया। उस समय, मैंने जसवंत खालड़ा का चेहरा सिर्फ़ देखा था लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता था। मुझे झबल पुलिस स्टेशन में एक दूसरे कैदी, कुलवंत सिंह के साथ रखा गया था, जिसे अफ़ीम बरामदगी के एक केस में पकड़ा गया था। लेकिन खालरा को जल्द ही झबल से ले जाया गया और मुझे तब तक उसकी पहचान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।”

किक्कर सिंह ने कहा कि उन्हें 14 अक्टूबर को तरनतारन पुलिस ने फिर से उठाया और तभी वह 24 अक्टूबर, 1995 को कंग पुलिस स्टेशन के पुलिस लॉक-अप में खालड़ा से मिला। खालड़ा की कथित तौर पर एक महीने से ज़्यादा गैर-कानूनी हिरासत और टॉर्चर के बाद पुलिसवालों ने हत्या कर दी थी।

किक्कर सिंह है चश्मदीद

किक्कर सिंह ने कहा, “24 अक्टूबर 1995 को, एक आदमी को मेरे लॉक-अप में लाया गया और जब मैंने उससे उसका नाम पूछा, तो उसने कहा कि वह खालरा गांव का जसवंत सिंह है और अभी कबीर पार्क, अमृतसर का रहने वाला है। वह इतनी बुरी तरह घायल और चोटिल था कि उसके हाथ उसके मुंह तक नहीं पहुँच पा रहे थे। मैंने उसे अपने हाथों से रोटी खिलाई। उसके पास डेढ़ रोटी थी और वह और नहीं खा सका। उसकी हालत बहुत खराब थी। मैंने उससे पूछा कि वह पुलिस कस्टडी में क्यों है और उसने कहा: जल्लादन दे वास पाए हैं, जो मर्जी कर लें।”

किक्कर सिंह ने कहा, “खालरा को उसी दिन कांग पुलिस स्टेशन से ले जाया गया और मुझे तीन दिन और वहीं रखा गया। लोकल DSP के लिए एक वायरलेस मैसेज आया था कि खालरा को कांग पुलिस स्टेशन से हटा दिया जाए। खालरा की हालत इतनी खराब थी कि वह चल नहीं पा रहा था। उसे पुलिस जिप्सी में दो लोगों के सहारे बैठाया गया, जिसमें एक पुलिस गनमैन भी था। वह कमजोर था, उसके चेहरे पर चोटें थीं और सूखा खून लगा हुआ था।”

फिल्म में मरा हुआ दिखाया

फिल्म में दिखाया गया है कि खालड़ा के साथ पुलिस स्टेशन में बंद एक साथी कैदी है, जिसका नाम केहर सिंह है, उसकी हत्या कर दी गई थी। किक्कर सिंह कहते हैं, “फिल्म बनाने वालों ने मुझसे कभी संपर्क नहीं किया। मैं बिल्कुल ज़िंदा हूं।”

किक्कर सिंह का दावा है कि उन्हें कोर्ट के आदेश पर पुलिस सुरक्षा भी दी गई थी। उन्होंने कहा, “पुलिस मुझे परेशान कर रही थी और मुझ पर दबाव डाल रही थी, इसलिए मैं अपने बयान से मुकर गया। मुझ पर हत्या की कोशिश समेत कम से कम छह मामले दर्ज किए गए। मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा था। पुलिस ने मेरे भाई को उठा लिया था। शुरू में, मैंने चंडीगढ़ में एक ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने मुख्य गवाह के तौर पर अपना बयान दर्ज कराया था, लेकिन बाद में मैं मुकर गया क्योंकि मेरे परिवार को धमकियां दी जा रही थीं। मेरे खिलाफ अभी भी एक FIR लंबित है। 18 जुलाई 1996 को जब जांच चल रही थी, तब हथियारबंद चार लोगों ने अमृतसर कोर्ट के बाहर मेरा अपहरण करने की कोशिश भी की थी।”

1996 में कई पत्रों और हलफनामों में किक्कर सिंह ने कहा कि पुलिस उन पर मुकरने का दबाव बना रही थी। इसके लिए वे उनके पिता हरबंस सिंह और रिश्तेदारों को झूठे मामलों में फंसा रहे थे और खालड़ा हत्याकांड के आरोपी पुलिसकर्मियों (जिनमें DSP जसपाल सिंह भी शामिल थे, जिन्हें बाद में दोषी ठहराया गया) की अगुवाई में उनके घर पर छापेमारी कर रहे थे। किक्कर सिंह कहते हैं, “मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों माना जा रहा है कि मैं कहीं छिप गया हूं या मर गया हूं।”

कौन था खालरा?

‘लावारिस लाशों के वारिस’ के तौर पर पहचाने जाने वाले 42 वर्षीय खालरा ने उग्रवाद के दौर में पंजाब पुलिस द्वारा सिख युवाओं के कथित फर्जी एनकाउंटर के खिलाफ पुरजोर लड़ाई लड़ी थी। श्मशान घाटों में मारे गए युवाओं के रिकॉर्ड की उनकी स्वतंत्र जांच ने पंजाब पुलिस को हिलाकर रख दिया था। आरोप है कि पुलिस ने इन शवों का चुपचाप लावारिस मानकर अंतिम संस्कार कर दिया था। 6 सितंबर 1995 को अमृतसर में उनके घर से उठाए जाने के बाद, पुलिस हिरासत में यातनाएं देकर खालड़ा की हत्या कर दी गई थी।

इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर CBI ने की थी। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के आदेश को बरकरार रखते हुए पांच आरोपी पुलिसकर्मियों – पृथ्वीपाल सिंह (हेड कांस्टेबल), सतनाम सिंह (SHO/सब-इंस्पेक्टर), सुरिंदर पाल सिंह (सब-इंस्पेक्टर), जसबीर सिंह (सब-इंस्पेक्टर) और जसपाल सिंह (DSP) की उम्रकैद की सजा को सही ठहराया। CBI ने 1996 की अपनी चार्जशीट में तत्कालीन तरनतारन SSP अजीत सिंह संधू को भी मुख्य आरोपी बनाया था, लेकिन आरोप तय होने से पहले ही कथित तौर पर उन्होंने आत्महत्या कर ली थी।

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शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने बुधवार को सोशल मीडिया पर घोषणा की कि पार्टी पंजाब के हर गांव में फिल्म ‘ सतलुज’ का प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को कांग्रेस शासन के दौरान सिख समुदाय के खिलाफ कथित अत्याचारों के बारे में बताना है। पढ़ें पूरी खबर