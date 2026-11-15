Punjab Politics: पंजाब के 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान युवाओं को लुभाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके तहत पहले पंजाब की सरकार ने मेंटल क्लब शुरू किए, खेल के मैदानों को लेकर ऐलान किए और अब 1 करोड़ रुपये के ईनाम वाले क्विच कॉन्टेस्ट की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार 14 नवंबर को पॉपुलर टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर ‘पंजाब का करोड़पति’ नाम की एक क्विज प्रतियोगिता लॉन्च की है, जिसका मकसद सरकार और पार्टी से युवाओं को जोड़ना है।

युवाओं को करोड़पति-और लखपति बनाने का ऐलान

15 से 30 साल के युवाओं के लिए लॉन्च की गई ये प्रतियोगिता असल में प्रतिभागियों की पंजाब के इतिहास, विरासत, कल्चर, भूगोल और गवर्नेंस की जानकारी को टेस्ट करेगा, साथ ही इसमें सरकारी नौकरियों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सवाल भी शामिल होंगे। विनर को 1 करोड़ रुपये मिलेंगे, जबकि चार रनर-अप को 10-10 लाख रुपये मिलेंगे।

बता दें कि सरकार की इस पहल का मकसद रोज़गार से जुड़ा पहलू भी है। पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, पंजाब सिविल सर्विसेज़ (PCS) ऑफिसर और सब-डिवीज़नल ऑफिसर (SDO) जैसे पदों के लिए भर्ती परीक्षाओं के सवाल शामिल करके, सरकार कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी के साथ मनोरंजन को भी जोड़ना चाहती है।

सीएम मान ने समझाया युवाओं को कारण

सीएम भगवंत मान ने इस पहल के पीछे का कारण समझाते हुए कहा, “जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे, कॉम्पिटिशन और मुश्किल होता जाएगा। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि सवाल राज्य में अलग-अलग रिक्रूटमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले सवालों जैसे ही हैं।” कॉम्पिटिशन में 11 राउंड होंगे, जिसमें पहले नौ राउंड वर्चुअली होंगे, जो नवंबर और दिसंबर में होंगे, और फिर 9 दिसंबर को डिस्ट्रिक्ट लेवल का 10वां राउंड होगा। 11वां राउंड “ग्रैंड फ़ाइनल” होगा। आखिरी दो राउंड इन-पर्सन होंगे।

टॉप 10,000 पार्टिसिपेंट्स को प्राइज़ मिलेंगे, जबकि 23 डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट-लेवल टॉपर्स ग्रैंड फिनाले के लिए क्वालिफ़ाई करेंगे। क्विज़ के लिए रजिस्ट्रेशन 14 से 28 नवंबर तक होगा। इसके अलावा लीडरबोर्ड पर जगह बनाने वाले आठ पार्टिसिपेंट्स में से हर एक को 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा, पार्टिसिपेंट्स को डिजिटल सर्टिफिकेट और दूसरे रिवॉर्ड जीतने का भी मौका मिलेगा।

यह क्विज़ सरकार के रोज़गार पैदा करने पर बार-बार ज़ोर देने के बैकग्राउंड में आया है। 3 नवंबर को भगवंत मान ने 801 अपॉइंटमेंट लेटर दिए, जिससे सरकार का दावा है कि 2022 से अब तक दी गई नौकरियों की संख्या 71,777 हो गई है। उन्होंने यह भी बताया कि 600 और नौकरियां पाइपलाइन में हैं। AAP सरकार युवाओं तक पहुंचने के लिए रोज़गार को मुख्य मुद्दा बनाए हुए है। मान ने बार-बार मेरिट के आधार पर भर्ती पर ज़ोर दिया है और युवाओं से बेहतर मौकों की तलाश में विदेश न जाने की अपील की है।

खेल भी है रणनीति का अहम हिस्सा

इसके अलावा खेल भी आप सरकार की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा हैं। 11 नवंबर को भगवंत मान ने 1,000 और गांव के स्पोर्ट्स ग्राउंड का उद्घाटन किया, जिससे अब तक उद्घाटन किए गए ग्राउंड की संख्या 3,100 के टारगेट के मुकाबले 1,764 हो गई है। सितंबर में शुरू हुए खेदन वत्तन पंजाब दियां के चौथे एडिशन का टारगेट 39 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में लगभग 10 लाख पार्टिसिपेंट्स को लाना है, जिसमें 12.5 करोड़ रुपये की प्राइज़ मनी है।

सरकार ने अपने स्पोर्ट्स को अपने एंटी-ड्रग कैंपेन से जोड़ने की भी कोशिश की है और कहा है कि खेल के मैदान और ऑर्गनाइज़्ड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ युवाओं की एनर्जी को नशे की लत से दूर कर सकती हैं। युद्ध नशे के विरुद्ध कैंपेन में सूरमा इनिशिएटिव को शामिल किया गया है, जिसके तहत दो साल से नशा छोड़ चुके नशे के आदी लोगों को एंबेसडर बनाया जाएगा।

यह आउटरीच कॉलेज कैंपस तक भी बढ़ा दी गई है। सरकार ने 40 कॉलेजों में SANGAT मेंटल हेल्थ क्लब शुरू किए हैं, जिसमें स्टूडेंट वॉलंटियर्स को इमोशनल परेशानी पहचानने, साथियों को सपोर्ट देने और साथी स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल मदद के लिए गाइड करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस पहल को नशे की लत को रोकने के लिए राज्य की कोशिशों का हिस्सा भी माना जा रहा है।

पंजाबियत को बढ़ावा देने के कोशिश

आप सरकार की इन पहल के जरिए पंजाबियत को बढ़ावा देने पर फोकस कर रही है। इसके जरिए राज्य के इतिहास, विरासत, संस्कृति और खेल परंपराओं का इस्तेमाल करके युवाओं को जोड़ा जा रहा है। पंजाब में बेरोज़गारी, माइग्रेशन और ड्रग्स की लत अभी भी लोगों की बातचीत में मुख्य मुद्दे बने हुए हैं। इसलिए मान सरकार इन कोशिशों को एक बड़े मैसेज के तहत युवाओं को राज्य में अपना भविष्य बनाने के लिए वजहें और मौके देने के संकेत दे रही है।

विपक्ष के मुद्दे क्या-क्या?

हालांकि, विपक्ष भी 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले युवाओं तक पहुंचने के लिए इन चिंताओं को मुख्य मुद्दा बनाना चाहता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब में सक्रिय रूप से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने शनिवार को जालंधर में BJP की एक रैली को संबोधित करते हुए मान सरकार को चुटकुलों की सरकार कहा और रोजगार और ड्रग्स के बढ़ते मामलों को लेकर सवाल उठाए।

इस बीच, कांग्रेस ने अपनी “जवानी संभाल” साइकिल यात्रा शुरू की है, जिसमें बेरोजगारी और नशे की लत को अपने कैंपेन का मुख्य विषय बनाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो मुख्यमंत्री भगवंत मान को लेकर ही ये दावा कर दिया था, कि वे सुबह 11 बजे शराब के नशे में हो जाते हैं और उनके मुंह से शराब की बदबू आने लगती है।

पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड के मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में सजा काट रहे बब्बर खालसा के आतंकी जगतार सिंह हवारा को पंजाब शिफ्ट करना हाई रिस्क हो सकता है। यह जवाब खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सुप्रीम कोर्ट को दिया है। बेअंत सिंह की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हवारा को पंजाब शिफ्ट किए जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह इस मामले में IB से सलाह ले। पढ़िए पूरी खबर…