कोरोना संक्रमण रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन है। इसके बावजूद कुछ लोग हैं, जो लॉकडाउन को तोड़कर बाहर निकल रहे हैं। पंजाब के जालंधर में भी एक युवक लॉकडाउन के बीच अपनी कार से कहीं जा रहा था। पुलिसकर्मियों ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो युवक ने कार रोकने के बजाय वहां से निकलने की कोशिश की। इस दौरान एक पुलिसकर्मी ने कार के आगे आकर गाड़ी को रोकने को कहा तो युवक पुलिसकर्मी को ही बोनट पर घसीटता चला गया। कुछ दूर जाकर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा और उसे हिरासत में लिया।

पुलिस अधिकारी सुरजीत सिंह ने बताया कि एक कार मिल्कबार चौक की तरफ से आ रही थी, जब पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया लेकिन ड्राइवर ने कार नहीं रोकी। इस पर ड्यूटी पर तैनात एएसआई मुल्कराज गाड़ी को रोकने के लिए कार के बोनट पर चढ़ गए। ड्राइवर ने एएसआई को कुछ दूर तक बोनट पर घसीटा। जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है।

इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी युवक पुलिसकर्मी को गाड़ी के बोनट पर घसीटता नजर आ रहा है। पंजाब पुलिस के डीजीपी दिनकर गुप्ता ने बताया कि जालंधर का रहने वाला अनमोल मेहमी घटना के वक्त गाड़ी चला रहा था, जिसने एएसआई मुल्कराज पर लगभग गाड़ी चढ़ा ही दी थी। फिलहाल पुलिस ने अनमोल और उसके पिता परमिंदर कुमार, जिनके नाम पर गाड़ी है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों के खिलाफ हत्या की कोशिश समेत अन्य मुकदमे दर्ज किए गए हैं।

#WATCH Punjab: A car driver drags a police officer on car’s bonnet in Jalandhar, after the officer tried to stop the vehicle today, amid #COVID19 lockdown. pic.twitter.com/IZUuTHapsK

— ANI (@ANI) May 2, 2020