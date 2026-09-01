पंजाब सरकार ने मंगलवार को प्रशासनिक स्तर कई बड़े फेरबदल की अधिसूचना जारी की है। इसमें 8 आईपीएस अफसरों और 20 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। पंजाब के 6 जिलों मलेरकोटला, पठानकोट, पटियाला, मोहाली, बठिंडा और मानसा में नए सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) नियुक्त किए गए हैं।

पंजाब सरकार की अधिसूचना के मुताबिक, राज्य के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बेंस की पत्नी ज्योति यादव बेंस को PAP चंडीगढ़ में पोस्टिंग मिली है। अभी तक वह SSP बठिंडा के तौर पर काम कर रही थीं।

हरमनबीर सिंह बने अमृतसर पुलिस आयुक्त

राज्य सरकार की अधिसूचना के मुताबिक, IPS अधिकारी गुरप्रीत सिंह भुल्लर को अमृतसर में पुलिस महानिरीक्षक (बॉर्डर क्षेत्र) नियुक्त किया गया है, जबकि हरमनबीर सिंह को अमृतसर का पुलिस कमीश्नर नियुक्त किया गया है। बी. एस. मीणा को सहायक पुलिस महानिरीक्षक (एआईजी), कार्मिक नियुक्त किया गया है। वहीं, वरुण शर्मा को मोहाली का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। इससे पहले इस पद पर हरमन दीप सिंह हंस थे, जिन्हें एसएसपी पटियाला नियुक्त किया गया है।

शिक्षा मंत्री की पत्नी बनी कमांडेंट

नए आदेश के अनुसार, सुहैल कासिम मीर को बठिंडा का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। वह ज्योति यादव बेंस की जगह लेंगे। ज्योति यादव का ट्रांसफर चंडीगढ़ स्थित 82वीं बटालियन में किया गया है जहां वह कमांडेंट की जिम्मेदारी संभालेंगी। वैभव चौधरी को मानसा का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है।

इन छह जिलों को मिले नए SSP

2014 बैच के आईपीएस अफसर वरुण शर्मा मोहाली के नए SSP नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले वह SSP पटियाला के तौर पर काम कर रहे थे।

2015 बैच के आईपीएस हरमनदीप सिंह हंस पटियाला SSP का चार्ज संभालेंगे। वे पहले SSP मोहाली के पद पर तैनात थे।

सुहैल कासिम मीर (IPS, 2017) को SSP बठिंडा बनाया गया है। इस अपॉइंटमेंट से पहले वे AIG, पर्सनेल-1, CPO पंजाब के पद पर काम कर रहे थे।

वैभव चौधरी (IPS, 2020) को SSP मानसा बनाया गया है। वे पहले SP हेडक्वार्टर, पटियाला के पद पर काम कर रहे थे।

PPS अधिकारियों में, हरकमलप्रीत सिंह खख को SSP मालेरकोटला बनाया गया है, वे गुरमीत सिंह (PPS) की जगह लेंगे।

मनप्रीत सिंह (PPS) को SSP पठानकोट बनाया गया है। वे दलजिंदर सिंह ढिल्लों (PPS) की जगह लेंगे।

यहां देखें पूरी लिस्ट

Punjab government has ordered the immediate transfer and posting of IPS officers on administrative grounds. pic.twitter.com/myuc681Lks — IANS (@ians_india) September 1, 2026

यह भी पढ़ें: ‘पंजाब की जेलों में बंद 44 फीसदी कैदी नशे के आदी’, भगवंत मान सरकार ने हाई कोर्ट को बताया

पंजाब की जेलों में बंज 44 प्रतिशत से ज्यादा कैदी नशे के आदी हैं। इस बात की जानकारी भगवंत मान सरकार ने मंगलवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में दी। राज्य द्वारा दायर की गई स्थिति रिपोर्ट की जांच करने के बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस राजेश गौर की पीठ ने पाया कि पंजाब की जेलों में बंद 35,449 कैदियों में से 15,768 कैदी नशीली दवाओं पर निर्भर हैं। अमृतसर में 4,918 कैदियों में से 2,124 नशे के आदी हैं। इसी तरह बठिंडा में 1,978 कैदियों में से 1,064 नशे के आदी हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…