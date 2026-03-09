पंजाब विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र की शुरुआत में अपने अभिभाषण के दौरान राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के काम की जमकर तारीफ की। हालांकि विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के कारण विधानसभा की कार्यवाही में रुकावट आई। कुछ हफ़्ते पहले राज्यपाल के अपने एंटी-ड्रग मार्च ने भी राजनीतिक रूप से हलचल मचाई है। भगवंत मान की AAP सरकार के कामों की गुलाब चंद कटारिया की तारीफ करना काफी आश्चर्य करने वाला है। इससे पहले के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित बिल्कुल अलग थे, जिनकी पंजाब सरकार के साथ कई बार टकराव हुए।

राज्यपाल का अभिभाषण लिखती है सरकार

बता दें कि राज्यपाल का अभिभाषण सरकार लिखती है, जिसमें उनकी कामयाबियों के बारे में बताया जाता है। हाल ही में कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में जहां राज्यपालों के राज्य सरकार के साथ रिश्ते अच्छे नहीं रहे, वहां राज्यपाल (गवर्नर थावर चंद गहलोत और आर एन रवि) ने अपने अभिभाषण के उन हिस्सों को छोड़ दिया जिनमें सरकारों की तारीफ की गई थी।

राज्यपाल ने मान सरकार की तारीफ की

2022 और 2024 के बीच भगवंत मान की लीडरशिप वाली AAP सरकार की बनवारीलाल पुरोहित के साथ कई बार अनबन हुई, जिसमें 2023 की शुरुआत में एक विवाद भी शामिल है। दरअसल राज्यपाल ने शुरू में बजट सेशन के लिए मंज़ूरी रोक दी थी, जिसके बाद राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। हालांकि 6 मार्च को दिए गए गुलाब चंद कटारिया के 51 पेज के भाषण में हेल्थकेयर, एजुकेशन, एंटी-ड्रग इनिशिएटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और वेलफेयर स्कीम सहित अलग-अलग सेक्टर में राज्य सरकार के कामों के बारे में बताया गया।

जिन पहलों पर ज़ोर दिया गया, उनमें राज्य भर में आम आदमी क्लीनिक को बढ़ाना भी शामिल था। राज्यपाल ने कहा कि सैकड़ों क्लीनिक अब चालू हैं और उन्होंने लोगों को करोड़ों रुपये के फ्री कंसल्टेशन और दवाएं दी हैं। भाषण में सरकार के एंटी-ड्रग कैंपेन ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ का भी ज़िक्र किया गया, जिसमें नशा छुड़ाने वाले सेंटर और ड्रग यूजर्स के रिहैबिलिटेशन के मकसद से आउटपेशेंट ओपिओइड-असिस्टेड ट्रीटमेंट क्लीनिक का ज़िक्र किया गया।

एजुकेशन सेक्टर में गुलाब चंद कटारिया ने सरकारी स्कूली शिक्षा को मजबूत करने के लिए हज़ारों टीचरों की भर्ती और स्कूल ऑफ एमिनेंस के डेवलपमेंट का ज़िक्र किया। भाषण में ज़्यादातर घरों के लिए 300 यूनिट मुफ़्त बिजली, सड़क के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, सिंचाई की सुविधाएं और गन्ने की ज़्यादा कीमतों जैसी किसान की पहलों के उपायों का भी ज़िक्र किया गया।

कांग्रेस का विरोध रहा जारी

विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा की लीडरशिप में कांग्रेस विधायकों ने बार-बार भाषण में रुकावट डाली। कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विपक्ष ने नारे लगाए। गुलाब चंद कटारिया ने विरोध कर रहे विधायकों से अपील की कि वे पहले उन्हें संवैधानिक भाषण पूरा करने दें और उन्हें भरोसा दिलाया कि वे बाद में बहस के दौरान अपनी आपत्तियां उठा सकते हैं। हालांकि विरोध जारी रहा और कांग्रेस विधायकों ने आखिरकार वॉकआउट कर दिया।

राज्यपाल ने भगवंत मान के साथ की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस

भाषण के बाद राज्यपाल ने भगवंत मान के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ड्रग्स के गलत इस्तेमाल से निपटने और शिक्षा में सुधार के लिए पंजाब सरकार के काम की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि विपक्ष को भाषण खत्म होने देना चाहिए था और बाद में सदन में अपने विचार बताने चाहिए थे ताकि उनकी आपत्तियों को फॉर्मल तौर पर रिकॉर्ड किया जा सके।

हालांकि प्रताप बाजवा ने विरोध का बचाव करते हुए कहा कि कांग्रेस ने भगवंत मान की लीडरशिप वाली सरकार की बार-बार नाकामियों और झूठे वादों के विरोध में भाषण का बायकॉट किया था। AAP के मंत्री अमन अरोड़ा और हरपाल सिंह चीमा राज्यपाल के भाषण के दौरान मीडिया से बात करने के लिए थोड़ी देर के लिए सदन से चले गए, जिससे विपक्ष ने उनकी आलोचना की।

कांग्रेस ने AAP को घेरा

प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, “अगर AAP सरकार दावा करती है कि पंजाब में सब कुछ ठीक से चल रहा है, तो ऐसी क्या बहुत ज़्यादा जल्दी थी कि उसके अपने मंत्रियों को गवर्नर के भाषण के बीच में ही असेंबली छोड़कर जाना पड़ा? प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यवाही खत्म होने तक क्यों नहीं रुकी?”

वहीं इस मुद्दे पर जवाब देते हुए बीजेपी पंजाब के प्रवक्ता प्रितपाल सिंह बलियावाल ने कहा कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद पर होते हैं और पार्टियों के राजनीतिक बयानों की परवाह किए बिना अपने काम को प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। अकाली दल के प्रवक्ता दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि विधानसभा में राज्यपाल का भाषण राज्य सरकार तैयार करती है और इसलिए आमतौर पर इसके कंटेंट पर सवाल उठाने की कोई खास वजह नहीं होती।

बता दें कि गुलाब चंद कटारिया की सरकार की तारीफ उनके चार दिन के ‘नशा मुक्ति यात्रा’ से राज्य की राजनीति में बहस छिड़ने के कुछ हफ़्ते बाद आई है। 9 फरवरी को तरनतारन से यात्रा शुरू हुई और 12 फरवरी को अबोहर में खत्म हुई। इस यात्रा को ड्रग्स के गलत इस्तेमाल के खिलाफ एक सोशल कैंपेन के तौर पर पेश किया गया था। ‘युद्ध विनाश के विरुद्ध’ बैनर के तहत निकाली गई इस यात्रा में राज्य सरकार के अपने एंटी-ड्रग कैंपेन का नारा गूंज रहा था।

क्यों चर्चा में आई यात्रा?

हालांकि 10 फरवरी को फिरोजपुर में यात्रा का एक हिस्सा तब पॉलिटिकल मुद्दा बन गया जब विरोधी पार्टियों के नेता इस इवेंट में आए। पंजाब बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा और बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी मार्च के दौरान राज्यपाल के साथ-साथ चले। बाद में शिरोमणि अकाली दल (SAD) के चीफ सुखबीर सिंह बादल फिरोजपुर स्कूल ऑफ एमिनेंस पहुंचे, जहां गुलाब चंद कटारिया एक सभा को संबोधित कर रहे थे।

जैसे ही सुखबीर बादल कार्यक्रम में घुसे, राज्यपाल ने थोड़ी देर के लिए अपना भाषण रोका और मंच से उनका स्वागत किया। यह पल जल्द ही राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया। इस नज़ारे की सत्ताधारी AAP और कांग्रेस दोनों ने आलोचना की। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने मार्च के मकसद पर सवाल उठाया और कहा कि यह SAD को फिर से ज़िंदा करने और अकालियों और BJP के बीच नए गठबंधन के लिए जमीन तैयार करने की कोशिश लग रही है।

फरवरी में AAP विधायक गुरिंदर सिंह गैरी बिरिंग ने भी गुलाब चंद कटारिया के ऑफिस पर फतेहगढ़ साहिब में देश भगत यूनिवर्सिटी को पंजाब सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करने के बजाय हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बुलाने का निर्देश देने का आरोप लगाया था। गुरिंदर बिरिंग ने 14 फरवरी को यूनिवर्सिटी के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था, जब नायब सैनी चीफ गेस्ट के तौर पर कॉन्वोकेशन में शामिल हुए थे। इन विवादों के बावजूद गुलाब चंद कटारिया ने बार-बार ड्रग्स के खिलाफ राज्य सरकार की कोशिशों के सपोर्ट में बात की है। उनका तुलनात्मक रूप से बनवारीलाल पुरोहित के कार्यकाल के दौरान देखे गए अक्सर होने वाले टकरावों से भी अलग है। पढ़ें पंजाब चुनाव से एक साल पहले मान सरकार का बड़ा फैसला

