पंजाब सरकार ने ड्रग्स बेचने और सप्लाई करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। राज्य की सरकार जल्द ही केंद्र को एक प्रस्ताव भेजकर ड्रग्स बेचने और सप्लाई करने वालों के लिए मौत की सजा की मांग करने की योजना में है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्विटर के माध्यम से इस बात की जानकारी दी है। कैप्टन ने एक तस्वीर शेयर करते हु लिखा है कि उनकी सरकार ड्रग्स सप्लाई और बेचने वालों के खिलाफ केंद्र को प्रस्ताव भेज रही है। कैप्टन द्वारा शेयर की गई तस्वीर में वह वाली मंत्रियों के साथ मीटिंग करते हुए दिख रहे हैं।

उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘हमारी सरकार ड्रग्स बेचने और सप्लाई करने वालों के लिए मौत की सजा मांग कर रही है और इसके लिए हम केंद्र सरकार के सामने प्रस्ताव भी भेज रहे हैं। जैसा कि हर कोई जानता है ड्रग्स के कारण पूरी एक पीढ़ि बर्बाद हो रही है, इसलिए इसको बढ़ावा देने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं ड्रग्स मुक्त पंजाब बनाने के अपने वादे को लेकर प्रतिबद्ध हूं।’

My govt has decided to recommend the death penalty for drug peddling/smuggling. The recommendation is being forwarded to the Union government. Since drug peddling is destroying entire generations, it deserves exemplary punishment. I stand by my commitment for a drug free Punjab. pic.twitter.com/dXZTsDwVpf

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) July 2, 2018