Punjab Farmers New Targets: पंजाब के फिरोजपुर के किसानों ने अप्रैल 2026 में 15 टन मिर्च का दुबई निर्यात किया था। इसके चलते फिरोजपुर के किसानों ने इस साल खेती का रकबा पिछले सीजन के मुकाबले 3 गुना बढ़ा दिया है। पिछले सीजन यह 20 एकड़ का था, इस साल इसे 60 एकड़ कर दिया है। किसानों ने इस साल अब 700 टन मिर्च के निर्यात की योजना बनाई है। किसानों को उम्मीद है कि प्रति एकड़ 2.68 लाख रुपये का फायदा मिल सकता है, जो गेहूं से मिलने वाले लाभ से लगभग छह गुना अधिक है।

फिरोजपुर स्थित ‘सारागढ़ी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड’ ने उसी भारतीय कंपनी के साथ निर्यात अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसने पिछले सीजन में दुबई में उनके शिपमेंट को संभाला था और घरेलू उत्पादकों के लिए विदेशी बाजार खोले थे। यह अनुबंध 29 रुपये प्रति किग्रा की सहमति वाली खरीद दर पर हुआ है।

720 टन मिर्च कटाई के लिए तैयार

किसान ‘गौरी’ किस्म की खेती कर रहे हैं, जिससे प्रति एकड़ औसतन 120 क्विंटल उपज की उम्मीद है। 60 एकड़ खेती के तहत, वे लगभग 720 टन हरी मिर्च की कटाई करने के लिए तैयार हैं। सारागढ़ी कंपनी के अध्यक्ष बलविंदर सिंह ने कहा कि उत्पादकों ने न केवल निर्यात से जुड़ी खेती के तहत क्षेत्र बढ़ाया है, बल्कि अन्य किसानों को निर्यात के लिए आवश्यक उत्पादन प्रथाओं और गुणवत्ता प्रोटोकॉल को समझने में भी मदद कर रहे हैं।

उन्होंने बलविंदर सिंह ने कहा, “पिछले साल हमने 20 एकड़ से लगभग 240 टन की कटाई की थी, जिसमें से लगभग 15 टन दुबई निर्यात की गई थी। पश्चिम एशिया युद्ध के कारण कंटेनर उपलब्ध नहीं थे, और निर्यात कंपनी ने शेष उपज को घरेलू बाजार में बेच दिया, लेकिन हमें निर्यात के लिए तय की गई कीमत का ही भुगतान किया। इस साल, हम लगभग 60 एकड़ में उगाई गई 700 टन से अधिक मिर्च सौंपेंगे। देखते हैं कि कंपनी कितना निर्यात कर पाती है। अनुबंध के अनुसार, वे हमें हमारी उपज के लिए प्रतिबद्ध राशि प्रदान करेंगे। हम इच्छुक किसानों को निर्यात के लिए उपज उगाने के लिए आवश्यक प्रोटोकॉल और प्रथाओं को समझने में भी मदद कर रहे हैं।”

कितनी बढ़ सकती है उपज

बलविंदर ने कहा कि अनुकूल मौसम से उपज 150-200 क्विंटल प्रति एकड़ तक बढ़ सकती है, हालांकि औसत लगभग 120 क्विंटल था। किसान समूह के अनुसार, सारागढ़ी कंपनी में 11 सदस्य हैं, जबकि लगभग 50 अतिरिक्त किसान भी इस पहल से जुड़े हैं। 29 रुपये प्रति किग्रा की अनुबंधित कीमत पर, 120 क्विंटल की उपज से प्रति एकड़ 3.48 लाख रुपये का सकल राजस्व प्राप्त होगा।

बीज, उर्वरक, कीटनाशक, खेत की तैयारी और श्रम सहित लगभग 80,000 रुपये की खेती की लागत घटाने के बाद, अनुमानित रिटर्न 2.68 लाख रुपये प्रति एकड़ है। सिंह ने कहा कि मिर्च के पौधों के बीच प्याज और लहसुन की अंतर-फसली करने से किसानों को अतिरिक्त बिक्री के माध्यम से अपने खर्चों का एक हिस्सा वसूलने में मदद मिल सकती है।

मिर्च में ज्यादा है संभावित रिटर्न

बलविंदर सिंह का अनुमान है कि गेहूं की उपज प्रति एकड़ लगभग 22-24 क्विंटल होती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर, एक किसान लगभग 14,000 रुपये के खर्च के बाद प्रति एकड़ लगभग 40,000 रुपये का शुद्ध रिटर्न कमाता है। इन अनुमानों के अनुसार, मिर्च काफी अधिक संभावित रिटर्न देती है, जिससे यह गेहूं-धान के चक्र से आगे विविधता लाने की चाह रखने वाले किसानों के लिए एक विकल्प बन जाती है।

पंजाब में गेहूं और मिर्च ओवरलैपिंग अवधि (एक ही समय) के दौरान उगाए जाते हैं, जिससे फसल का चयन और संभावित रिटर्न किसानों के लिए महत्वपूर्ण विचार बन जाते हैं। नर्सरी की तैयारी अक्टूबर में शुरू होती है, उसके बाद नवंबर में रोपाई की जाती है, और पहली तुड़ाई अप्रैल के आसपास होने की उम्मीद होती है। फसल की स्थिति और मौसम के आधार पर तीन से पांच तुड़ाई संभव है, जिसमें लगातार तुड़ाई के बीच लगभग 15 दिनों का अंतर होता है।

दुबई में बढ़ा है बाजार

पंजाब लगभग 19,661 हेक्टेयर से सालाना लगभग 294,915 मीट्रिक टन हरी मिर्च का उत्पादन करता है, जिसकी आपूर्ति मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में की जाती है। दुबई शिपमेंट ने एक और नया बाजार खोल दिया है।

राज्य सरकार द्वारा अप्रैल में जारी आंकड़ों के अनुसार, फिरोजपुर पंजाब के प्रमुख मिर्च उत्पादक जिलों में से एक है, जहां 2,747 हेक्टेयर (लगभग 6,800 एकड़) से अधिक भूमि पर यह फसल उगाई जाती है।

कैसे बढ़ा निर्यात

बलविंदर सिंह ने कहा कि जिले में मिर्च की खेती की काफी संभावनाएं हैं, लेकिन सरकारी सहायता और स्थानीय प्रसंस्करण अवसंरचना किसानों को अधिक मूल्य प्राप्त करने में मदद कर सकती है। उन्होंने कहा, “नवदीप कौर के नेतृत्व में कृषि अवसंरचना कोष (AIF) की टीम ने मिर्च क्लस्टर बनाने में हमारी काफी मदद की और किसानों को निर्यात गुणवत्ता मानकों को पूरा करने, विशेष रूप से कीटनाशक अवशेषों से संबंधित आवश्यकताओं के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। AIF टीम ने हमें उस निर्यात कंपनी से भी जोड़ा जिसने पिछले सीजन में हमारी मिर्च खरीदी थी।”

बलविंदर सिंह ने दावा किया कि पंजाब की मिर्च ने आवश्यक परीक्षण पास कर लिए हैं, जबकि कुछ दक्षिणी राज्यों के शिपमेंट हाल ही में कीटनाशक अवशेषों के कारण निर्यात जांच में विफल रहे और उन्हें खारिज कर दिया गया। AIF समर्थित किसानों का एक क्लस्टर, जो कि कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे को विकसित करने और कृषि विपणन में सुधार के उद्देश्य से एक केंद्रीय सरकार की योजना है।

राज्य में है डेडिकेटेड परियोजना

AIF की पंजाब राज्य परियोजना इकाई की तत्कालीन टीम लीडर नवदीप कौर ने कहा कि टीम ने फिरोजपुर के मिर्च उत्पादकों को एक क्लस्टर में संगठित करने में मदद की थी। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य किसानों को एक साझा मंच पर लाना, बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनकी क्षमता का निर्माण करना और खरीदारों के साथ संबंध स्थापित करना है ताकि वे अंततः इस तरह की व्यवस्थाओं को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित कर सकें। AIF ने उन्हें उस निर्यात कंपनी से जोड़ा जिसने उनकी उपज खरीदी थी।

AIF टीम ने पंजाब में विभिन्न फसलों के लिए आठ अन्य संभावित क्लस्टरों की भी पहचान की है, लेकिन उनके विकास के लिए राज्य सरकार के समर्थन की आवश्यकता है। इस पहल का उद्देश्य किसानों को प्रशिक्षण, बाजार लिंकेज और बुनियादी ढांचे तक पहुंच में सुधार करके गेहूं और धान की खेती से आगे बढ़ने में मदद करना है जो उन्हें उच्च मूल्य वाले बाजारों से जोड़ सके।

पंजाब के मानसा जिले में पिछले सप्ताह हुई एंटी ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा की हत्या के मामले में परिवार की ओर से सीबीआई जांच की मांग लगातार की जा रही थी, जिसे पंजाब सरकार ने स्वीकार कर लिया है। मंगलवार को राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह ऐलान किया। पढ़िए पूरी खबर…