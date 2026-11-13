पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को 31 कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट जारी की। आम आदमी पार्टी की इस इस लिस्ट में कई नाम ऐसे भी हैं, जिनका विवादों से पुराना नाता रहा है।

इस लिस्ट में पार्टी ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के दो पुराने करीबी साथियों को टिकट दिया है। इसके अलावा पार्टी ने दो ऐसे उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारा है, जिनके पार्टी में शामिल होने से राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ था।

सुहानी की उम्मीदवारी को लेकर चर्चा क्यों?

आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट में फाजिल्का जिले की अबोहर विधानसभा सीट से सुहानी डोडा को टिकट मिला है। सुहानी की उम्मीदवारी को लेकर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उनके ससुर शिव लाल डोडा को एक दलित युवक की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। 2015 में दलित युवक भीम टांक की हत्या के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 2019 में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन फरवरी 2026 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई और अभी वह जमानत पर ही जेल से बाहर हैं।

अकाली दल के नेता रहे हैं शिव लाल डोडा?

सुहानी डोडा के ससुर शिव लाल डोडा शराब कारोबारी हैं और पूर्व में अकाली दल के नेता भी रहे हैं। 2012 के पंजाब विधानसभा चुनाव में शिव लाल डोडा ने अबोहर सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। उन्हें करीब 47 हजार वोट मिले थे। चुनाव के बाद उन्हें अबोहर विधानसभा क्षेत्र का SAD हलका इंचार्ज बनाए जाने की बात सामने आई थी। हालांकि पार्टी ने उनके औपचारिक रूप से SAD में होने की बातों से इनकार किया है।

पार्टी ने एक महीने के अंदर सुहानी को दी थी अहम जिम्मेदारी

सुहानी डोडा जुलाई 2026 में आम आदमी पार्टी में शामिल हुईं हैं। आप में आने के एक महीने बाद ही उन्हें अबोहर में हलका इंचार्ज बनाया गया था। उनके शामिल होने से लोकल पार्टी लीडरशिप के कुछ लोगों में नाराजगी फैल गई थी और उनके अपॉइंटमेंट के बाद पूर्व MLA अरुण नारंग ने हलका इंचार्ज के पद से इस्तीफा दे दिया था।

स्वर्ण सलारिया की उम्मीदवारी पर भी सवाल

सुहानी के अलावा इस लिस्ट में एक और ऐसा चेहरा है जिसकी उम्मीदवारी पर सवाल हैं। मई 2024 में बीजेपी छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए स्वर्ण सलारिया 2017 के गुरदासपुर लोकसभा उपचुनाव के दौरान विवादों में रहे थे। कांग्रेस ने उन पर अपने चुनावी हलफनामे में 2014 में मुंबई में उनके खिलाफ दर्ज रेप से जुड़े मामले को छिपाने का आरोप लगाया था और उनकी उम्मीदवारी को अयोग्य ठहराने के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी से संपर्क किया था। हालांकि सलारिया ने इस आरोप से इनकार किया था।

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पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में सबसे ज्यादा चर्चा कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुदियान (Gurmeet Singh Khuddian) का टिकट कटने को लेकर हो रही है। खुदियान वही नेता हैं, जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में पांच बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे और अकाली दल के बड़े नेता प्रकाश सिंह बादल को उनके गढ़ लंबी में हराकर सबको चौंका दिया था। लेकिन अब पार्टी ने उनकी जगह उनके भतीजे रणधीर सिंह धीरा खुदियान (Randhir Singh Dhira Khuddian) को लंबी (Lambi) से उम्मीदवार बना दिया है। यहां पढ़ें पूरी खबर…