Punjab News in Hindi: पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले इन दिनों पंजाब कांग्रेस में खींचतान चल रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच चल रही गुटबाजी ने कांग्रेस की परेशानी बढ़ा रखी है। इसी बीच पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें अगर किसी के जूते को सिर पर उठाना पड़े तो वह उसके लिए भी तैयार हैं।

इधर कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि हाईकमान ने राजा वडिंग के नाम पर मुहर लगा दी है कि वे प्रदेश अध्यक्ष अभी बन रहेंगे। इससे चन्नी गुट को झटका लग सकता है। दोनों गुटों की नाराजगी दूर करने के लिए संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी महासचिव भूपेश बघेल को भेजा गया है, भूपेश मंगलवार को चंडीगढ़ पहुंच गए हैं।

जूते भी सिर पर उठाने पड़े तो वे करेंगे- राजा वडिंग

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने न्यूज एजेंसी एएनआई के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वह अपने नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “इसके लिए उन्हें फोन कॉल क्या अगर किसी के जूते भी सिर पर उठाने पड़े तो वे वो भी करने के लिए तैयार हैं।”

#WATCH | Chandigarh | On reports of a rift in the Punjab Congress, Punjab Congress president Amarinder Singh Raja Warring says, "I have no problem even if I have to keep someone's shoes on my head" pic.twitter.com/6rqFrDrMLJ — ANI (@ANI) July 8, 2026

पंजाब में क्यों मचा है बवाल?

दरअसल, चरणजीत सिंह चन्नी चाहते हैं कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से राजा वडिंग को हटाया जाए और उन्हें या उनके किसी करीबी नेता को यह पद दिया जाए। उनके मांग के समर्थन में सुखविंदर सिंह रंधावा भी साथ आ गए हैं। राज्यसभा सांसद सुखविंदर सिंह पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ और अनुभवी नेता है। कांग्रेस ने उन्हें इस समय राजस्थान का प्रभारी बनाया हुआ है। वह करीबन चार वर्षों से इस प्रभार को संभाल रहे हैं।

भूपेश बघेल ने की बैठक

भूपेश बघेल ने मंगलवार को पार्टी के विभिन्न नेताओं के साथ बैठक की और यह जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों यह खींचतान चल रही है। हालांकि इस बैठक में चन्नी और रंधावा शामिल नहीं हुए। लेकिन बैठक से पहले उन्होंने (चन्नी) भूपेश बघेल से मुकालत की थी। हालांकि इस बैठक को लेकर प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा कि पार्टी में सब ठीक है, जो बैठक में शामिल नहीं वे सभी अमरनाथ यात्रा पर गए हुए हैं आप फोन करके उनसे पूछ सकते हैं।

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राम मंदिर विवाद मामले को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने एक प्रेस कान्फ्रेंस कर राम मंदिर के शुरुआती कार्यक्रम के मुहूर्त को लेकर हमला बोला है। कांग्रेस की ओर से सांसद शक्तिसिंह गोहिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हिंदू धर्म में कहते हैं कि शंकराचार्य का आदेश आखिरी आदेश होता है,लेकिन भाजपा ने वोट के लिए उनकी बात नहीं मानी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें