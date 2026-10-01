अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। बृहस्पतिवार को वड़िंग ने अपने X अकाउंट के बायो में बदलाव किया और खुद को पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पूर्व अध्यक्ष बताया। इसी के साथ पंजाब में चर्चा शुरू हो गई है कि पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा।

बुधवार देर रात को वड़िंग ने प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफे की पेशकश की थी। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस हाईकमान ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी पंजाब कांग्रेस के प्रभारी के पद से हटा दिया था।

सचिन पायलट ने पंजाब कांग्रेस का प्रभारी बनने के बाद प्रदेश के नेताओं के साथ लगातार बैठक की और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद ही प्रदेश कांग्रेस में बदलाव का रास्ता तैयार हुआ है।

अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग पंजाब की लुधियाना लोकसभा सीट से सांसद हैं।

चन्नी-वड़िंग गुट आमने-सामने

पिछले दो महीने से पंजाब में वड़िंग और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के गुट आमने-सामने थे। पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और कांग्रेस हाईकमान यह नहीं चाहता कि गुटबाजी की वजह से उसे किसी तरह का सियासी नुकसान हो।

इन नेताओं के नाम की है चर्चा

कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ऐसे नेता को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त करना चाहता है जो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के सभी गुटों को साथ लेकर चल सके। कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि पूर्व मंत्री विजय इंदर सिंगला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं।

सिंगला के अलावा पूर्व ओलंपियन और जालंधर कैंट से विधायक परगट सिंह, पूर्व विधायक राणा के.पी. सिंह, राजा सांसी से विधायक सुखबिंदर सिंह सरकारिया, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और गुरदासपुर से सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम भी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए चर्चा में हैं।

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को नशे की समस्या को लेकर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार के कुशासन की वजह से पंजाब नशे की समस्या से जूझ रहा है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।