पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जीत गए हैं। वड़िंग ने यह बात उनके इस्तीफे को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कही। वड़िंग ने कहा कि उन्हें पता चला था कि पंजाब कांग्रेस के नए प्रभारी सचिन पायलट उन्हें हटाना चाहते थे लेकिन उन्होंने खुद ही अपना पद छोड़ दिया।

अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के इस बयान के बाद पंजाब कांग्रेस में दरारें और गुटबाजी फिर सामने आ गई है।

वड़िंग ने शुक्रवार को लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात की थी। वड़िंग ने अपना इस्तीफा भी कांग्रेस नेतृत्व को सौंप दिया था। शुक्रवार रात को कांग्रेस हाईकमान ने परगट सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का ऐलान कर दिया।

पायलट को भी लेकर बोले वड़िंग

वड़िंग ने कहा कि उनसे इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा गया था और उन्होंने अपनी मर्जी से ऐसा किया। वड़िंग ने कहा, “शायद सचिन पायलट को लगा कि मेरे लिए पीसीसी अध्यक्ष के रूप में बने रहना उचित नहीं था। चन्नी साहब जीत गए हैं।”

लुधियाना के सांसद वड़िंग ने कहा कि राहुल गांधी के साथ पंजाब की राजनीति के साथ-साथ कई व्यक्तिगत और पारिवारिक मामलों पर चर्चा हुई और बातचीत सकारात्मक रही।

वड़िंग ने अच्छा काम किया- परगट सिंह

दूसरी ओर, पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष परगट सिंह ने कहा है कि कांग्रेस की पूरी टीम एकजुट है। अध्यक्ष चुने जाने के बाद पत्रकारों से बातचीत में परगट सिंह ने कहा कि पूर्व अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने अच्छा काम किया। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी की बात को भी खारिज किया।

भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान परगट सिंह ने कहा कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग 4 साल तक हमारे अध्यक्ष रहे और उन्होंने अच्छा काम किया। परगट सिंह ने कहा कि कांग्रेस संगठन में बदलाव होना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

जालंधर कैंट के विधायक परगट सिंह ने कहा कि कांग्रेस एक टीम है और अमरिंदर सिंह इस टीम के खिलाड़ी हैं। नवनियुक्त अध्यक्ष ने कहा कि वह पंजाब कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं का पूरा सम्मान करते हैं और सभी नेता भी उन्हें पूरा सम्मान देते हैं। परगट सिंह ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस के नेताओं में किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है।

परगट सिंह की नियुक्ति ऐसे वक्त में हुई है जब अगले साल की शुरुआत में पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने हैं और कांग्रेस राज्य में गुटबाजी से जूझ रही है। परगट सिंह ने कहा कि वर्तमान में देश में तानाशाही है और हमें लोकतंत्र वापस बहाल करना है। अध्यक्ष के रूप में नाम का ऐलान होने के बाद परगट सिंह ने गुरुद्वारा बंगला साहिब में मत्था टेका।

यह भी पढ़ें- कौन हैं पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष परगट सिंह?

भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान परगट सिंह पंजाब में शिक्षा और खेल मामलों के मंत्री रहे हैं। मौजूदा वक्त में वह जालंधर कैंट सीट से विधायक हैं। परगट सिंह पंजाब की राजनीति में प्रभावशाली माने जाने वाली जट सिख बिरादरी से आते हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।