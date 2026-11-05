फरवरी 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बुधवार को अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया। प्रचार के पहले ही दिन राहुल गांधी ने संगरूर में एक रैली में का कि पंजाब के सामने सबसे बड़ी चुनौती नशे की है। संगरूर मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता भगवंत मान का गृह क्षेत्र है।

राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में नशे का कारोबार खत्म करने का वादा करने के बावजूद वह इस समस्या से निपटने में नाकाम रही है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि जब वे पहले संसद में साथ होते थे, तब भगवंत मान के मुंह से शराब की गंध आती थी।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने रैली में कहा, “पंजाब को ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उसके लिए लड़े, जो नशे की वजह से होने वाले दर्द को सचमुच महसूस करे और जिसके दिल में पंजाब का दर्द हो।”

राहुल गांधी ने आगामी विधानसभा चुनाव में नशे के संकट को कांग्रेस का प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया है। हालांकि, फरवरी 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले भी कांग्रेस ने इसी मुद्दे को जोर-शोर से उठाया था।

15 दिसंबर 2015 को तलवंडी साबो में तख्त श्री दमदमा साहिब के पास एक रैली में कांग्रेस के तत्कालीन नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुटका साहिब (सिखों का पवित्र प्रार्थना ग्रंथ) हाथ में लेकर कसम खाई थी कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो सरकार बनने के चार हफ्ते के भीतर पंजाब से नशे का कारोबार खत्म कर देंगे। उस समय उन्होंने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीपीसीसी) के अध्यक्ष का पद संभाला था।

2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनकी पार्टी की सरकार अपने पांच साल के कार्यकाल में राज्य से नशे की समस्या खत्म नहीं कर सकी।

2022 के विधानसभा चुनाव से करीब पांच महीने पहले कांग्रेस नेतृत्व ने अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को जिम्मेदारी सौंप दी थी। इसके बाद अमरिंदर ने कांग्रेस छोड़ दी। सितंबर 2022 में उन्होंने अपनी अलग पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भाजपा में विलय कर दिया। फिलहाल वह भाजपा में ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आते।

अब राहुल गांधी की संगरूर रैली पर लौटते हैं। अमरिंदर सिंह के नशे के खिलाफ अभियान शुरू करने के 11 साल बाद भी कांग्रेस में वही वादा गूंज रहा है। रैली में पार्टी के कई नेताओं ने नशे और गैंगस्टरवाद को पंजाब के सामने खड़ी दो बड़ी चुनौतियां बताया।

राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि करीब पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद वह पंजाब से नशे का कारोबार खत्म करने का अपना चुनावी वादा पूरा नहीं कर पाई है।

2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत पार्टी के दूसरे नेता भी यही बात कहते थे। उस समय आप के नेता अपनी रैलियों में अमरिंदर सिंह और कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे कि वे सीमावर्ती और संवेदनशील राज्य पंजाब से नशे की समस्या खत्म करने में नाकाम रहे।

अब भाजपा भी नशे के खिलाफ अपने अभियान चला रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साफ कर चुके हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ‘नशामुक्त पंजाब’ को अपने प्रचार अभियान का मुख्य मुद्दा बनाएगी। उन्होंने 31 दिसंबर 2029 तक पंजाब को ‘चिट्टा-मुक्त’ बनाने की समयसीमा भी तय की है।

पंजाब में नशे की पुरानी समस्या

पंजाब में नशे का संकट कई साल से बना हुआ है। शिरोमणि अकाली दल (शिअद)-भाजपा सरकार के दो कार्यकाल (2007-2017) के दौरान यह समस्या और गंभीर हो गई थी। इसके बाद कांग्रेस (2017-2022) और आम आदमी पार्टी की सरकारों के कार्यकाल में भी यह संकट बना रहा।

2014 के लोकसभा चुनाव में अमृतसर से भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली की हार के बाद शिअद-भाजपा सरकार ने नशे के खिलाफ अभियान शुरू किया था। लेकिन इस अभियान से राज्य में नशे के नेटवर्क पर कोई खास असर नहीं पड़ा। राज्य पुलिस का ध्यान मुख्य रूप से नशा बेचने वालों और छोटे तस्करों को गिरफ्तार करने तथा नशीले पदार्थों की बरामदगी का प्रचार करने पर रहा।

आम आदमी पार्टी की सरकार के ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ अभियान में भी यही तरीका अपनाया गया है। बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों की बरामदगी, बड़ी संख्या में गिरफ्तारियों और दोषियों को सजा मिलने के बावजूद राज्य में नशीले पदार्थों की उपलब्धता कम नहीं हुई है।

सत्ता में रहने वाली पार्टियां अपनी सरकार के दौरान नशे के खिलाफ कार्रवाई का दावा करती रही हैं और इसके लिए पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराती रही हैं। वे समस्या खत्म करने की समयसीमा तय करती हैं और अपनी कोशिशों में प्रगति का दावा भी करती हैं।

पंजाब पुलिस के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि नशे से जुड़े मामलों और गिरफ्तारियों की बड़ी संख्या इस संकट की गंभीरता दिखाती है, न कि यह बताती है कि समस्या का समाधान हो रहा है। उनका कहना है कि राज्य में अब भी ‘चिट्टा’ (नशीले पदार्थ) और दवाओं के रूप में इस्तेमाल होने वाले अफीम जैसे नशीले पदार्थ आसानी से मिल रहे हैं। इनके कारण ओवरडोज से लोगों की मौतें भी हो रही हैं।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने सवाल उठाया, “जब हम चेन झपटमारी, वाहन चोरी और दूसरे अपराधों के खिलाफ अभियान चलाते हैं तो जिले में ऐसे अपराधियों की संख्या कम हो जाती है। फिर जब इतनी बड़ी संख्या में नशा बेचने वालों को जेल में डाल दिया गया है, तो उनकी संख्या कम क्यों नहीं हो रही?”

पुलिस सूत्रों का कहना है कि नशे की आपूर्ति का पूरा नेटवर्क इस चुनौती की जटिलता को दिखाता है। इसे केवल सरकार की नाकामी बताकर नहीं समझा जा सकता। उनके मुताबिक, पाकिस्तान से सीमा पार होने वाली नशीले पदार्थों की तस्करी के साथ-साथ दूसरे राज्यों से दवाओं के रूप में इस्तेमाल होने वाले नशीले पदार्थों की आपूर्ति भी बढ़ रही है। इनमें भाजपा शासित राज्य भी शामिल हैं।

एक अन्य पुलिस अधिकारी का कहना है, “नशे की मांग के पीछे बेरोजगारी, सामाजिक परिस्थितियां और लत से जुड़े कई कारण हैं। लगातार बदलती सरकारों के दौरान केवल पुलिस कार्रवाई से इन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है।”

अधिकारियों का कहना है कि संगठित अपराध के नेटवर्क, दूसरे राज्यों से नशे की आपूर्ति, उग्रवाद के दौर से जुड़े पुराने कारण, विदेशों में बसे पंजाबियों के संपर्क और नशे की लत जैसी समस्याओं के लिए केवल मौजूदा सरकार की नीतियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

सरकारी नशामुक्ति केंद्रों से जुड़े एक डॉक्टर का कहना है, “सिर्फ उद्योगों को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने जैसे आर्थिक उपायों से तस्करी के मजबूत नेटवर्क खत्म नहीं होंगे। इसके लिए लगातार सख्त कार्रवाई के साथ-साथ नशामुक्ति और इलाज की सुविधाओं का विस्तार भी जरूरी है।”

जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी का नशे के खिलाफ वादा कितना असरदार होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए कितनी भरोसेमंद और विस्तृत योजना पेश करती है। पंजाब में नशे की समस्या का संबंध गैंगस्टरवाद से भी जुड़ा हुआ है।

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पंजाब में चुनाव नजदीक है और नशे की समस्या एक बार फिर सुर्खियों में है। 28 अक्टूबर को पुलिस ने कथित तौर पर ओवरडोज से जान गंवाने वाले एक व्यक्ति का शव अपने कब्जे में ले लिया। परिवार शव लेकर विरोध प्रदर्शन करने जा रहा था। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।