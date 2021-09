पंजाब के नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मुख्यमंत्री एक नए शादीशुदा जोड़े को शगुन देते हुए देखे जा सकते हैं।

पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने रविवार को बटिंडा जाने के दौरान एक नवविवाहित जोड़े को बधाई देने के लिए अपनी गाड़ी रोक ली। पंजाब सरकार के ट्विटर हैंडल ने इसका एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया है कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज बठिंडा की अपनी यात्रा के दौरान, मंडी कलां गांव में एक नवविवाहित जोड़े को देखा और शुभकामनाएं देने के लिए अचानक अपना वाहन रोक दिया।

वीडियो में दिख रहा है कि मुख्यमंत्री चन्नी दूल्हे को गले लगा रहे हैं। उसके बाद दुल्हन को शगुन के रूप में पैसे भी देते हुए चन्नी दिख रहे हैं। इस दौरान उनके साथ पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। शगुन के बाद चन्नी वहां मौजूद परिवार वालों के पास से मिठाई भी लेकर खाते हुए देखे जा सकते हैं।चन्नी बठिंडा जिले में कपास की पट्टी के दौरे पर थे।

During his visit to Bathinda today, Chief Minister @CHARANJITCHANNI spotted a newly married couple at village Mandi Kalan and suddenly stopped his vehicle to convey his best wishes. pic.twitter.com/EOwVuYTuJM

— CMO Punjab (@CMOPb) September 26, 2021