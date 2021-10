पंजाब सीएम चरणजीत जीत सिंह चन्नी ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों की याद में हरिपुर गांव में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की। सीएम ऑफिस की ओर से शनिवार को कहा कि चन्नी ने इसके लिए 1 करोड़ रुपये देने की मंजूरी दी है।

तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 10 महीनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा उत्तरप्रदेश के किसान, दिल्ली की सीमाओं पर बैठकर इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। इस दौरान आत्महत्या, सड़क दुर्घटनाओं और अन्य कारणों से सैकड़ों किसानों की मृत्यु हो गई है।

पंजाब सरकार ने 20 जुलाई तक 220 किसानों और खेत मजदूरों की मौत की पुष्टि की थी और उनके परिवारों को मुआवजे के रूप में 10.86 करोड़ दिए थे। संयुक्त किसान मोर्चा के अनुसार इन कानूनों का विरोध करते हुए 400 किसान मारे गए हैं।

Punjab Chief Minister Charanjit Channi announces grant of Rs 1 crores for the construction of sports stadium in the memory of farmers who sacrificed their lives during agitation against farm laws at village Haripur Urf Rodmajra of Sri Chamkaur Sahib Assembly constituency: CMO pic.twitter.com/nTCzyC6Buh

