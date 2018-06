पंजाब में एक बार फिर अलगाववाद के सुर उठे हैं और इस बार यह सुर आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने उठाए हैं। सुखपाल सिंह खैरा ने साल 2020 में रेफरेंडम कराकर अलग देश खलिस्तान की मांग की है। जिस पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कड़ी आपत्ति जतायी है और सुखपाल सिंह खैरा की इस मांग को लेकर आप अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है।

बता दें कि सुखपाल सिंह खैरा ने एक ट्वीट कर लिखा कि हालांकि वह सिखों के लिए अलग देश की मांग करने वाले साल 2020 के रेफरेंडम के लिए खुद वोट नहीं करने वाले, लेकिन मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि यह पक्षपातपूर्ण नीतियों और बंटवारें के बाद से सिखों के उत्पीड़न का नतीजा है। चाहे फिर वो दरबार साहिब पर हमला हो या फिर 1984 के दंगों में सिखों का कत्लेआम वगैरह! सुखपाल सिंह खैरा के इस ट्वीट पर पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर आप अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और केजरीवाल को संबोधित करते हुए ट्वीट किया कि मिस्टर केजरीवाल मैं आपके विपक्ष के नेता सुखपाल खैरा के रेफरेंडम 2020 वाले बयान की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, जिसका उद्देश्य सिर्फ पंजाब को भारतीय संघ से अलग करना है। कृप्या इस मुद्दे पर अपना स्टैंड साफ करें और अपनी पार्टी के नेता को कहें कि वह जिम्मेदारी भरा व्यवहार करें।

Mr @ArvindKejriwal I strongly condemn the statement of your LOP @SukhpalKhaira supporting Referendum 2020 that aims for Punjab to secede from the Indian Union. Please clarify your stand on this & ask your partymen to act responsibly. Do see what this Referendum stands for