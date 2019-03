पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक स्टूडेंट उनसे एक अनोखी रिक्वेस्ट करता नजर आ रहा है। दरअसल वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टूडेंट कैप्टन से मिलकर पिछले बार के 12वीं एग्जाम का जिक्र कर रहा है और कहता है कि पिछले साल कई बच्चे फेल हुए थे।

क्या कह रहा है स्टूडेंट: दरअसल बॉर्डर एरिया के दौरे के दौरान एक स्टूडेंट ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से कहा कि कल से 12वीं की परीक्षा शुरू हो रही है। पिछली बार कई बच्चे फेल हुए थे। स्टूडेंट की इतनी बात सुनते ही कैप्टन बोले- पास होगा या नहीं होगा। इस पर स्टूडेंट जवाब देता है कि पास तो मैं हो ही जाऊंगा, पूरा जोर लगाया हुआ है बस आपका साथ चाहिए। बता दें कि वीडियो में स्टूडेंट और कैप्टन पंजाबी में बात कर रहे हैं। वहीं ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा शेयर किया जा रहा है।

Capt Amarinder gets a unique request from a student while on his border tour.

“Kal nu12vi da pehla paper hai. Pichhli waar bade bache fail hoye hain. Paas taa hovaange apna phull jor laggeya bas tuhada saath chayida”.

