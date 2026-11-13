पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को राज्य में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए ‘वन-टाइम सेटलमेंट’ (OTS) योजना की घोषणा की है। इसके तहत 31 मार्च, 2026 तक के बकाया बिजली बिलों पर लगने वाले सभी जुर्माने और ब्याज को माफ कर दिया गया है। इससे 24 लाख से अधिक परिवारों को 518 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी।

2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों के ऐलान से पहले आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से इसे बड़ा कदम माना जा रहा है।

शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम भगवंत मान ने कहा कि इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को अब अपने बकाया बिजली बिलों की केवल मूल राशि (प्रिंसिपल अमाउंट) ही चुकानी होगी।

मुख्यमंत्री मान ने कहा, “31 मार्च, 2026 तक के बकाया बिलों पर सभी जुर्माने और ब्याज पूरी तरह से माफ कर दिए गए हैं। अब केवल मूल राशि का भुगतान करना होगा जिसमें से 25 प्रतिशत राशि तुरंत दी जा सकती है और बाकी 75 प्रतिशत राशि एक साल के भीतर दो आसान किश्तों में चुकाई जा सकती है।”

24 लाख से अधिक परिवारों को मिलेगा फायदा

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस फैसले से पूरे पंजाब में 24 लाख से अधिक परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा और उन्हें 518 करोड़ रुपये की आर्थिक राहत मिलेगी। मान ने यह भी घोषणा की कि जिन लोगों के बिजली कनेक्शन बकाया बिलों के कारण काट दिए गए थे, उन्हें भी इस योजना के तहत फिर से बहाल कर दिया जाएगा।

इस पहल को घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत… आज हमने बकाया बिजली बिलों के लिए एक ‘OTS (वन-टाइम सेटलमेंट) योजना’ की घोषणा की है।” मान ने कहा कि हमारी सरकार जनता की अपनी सरकार है। उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी लगाया।

माफियाओं को संरक्षण दे रही सरकार- बीजेपी

इस बीच, आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला करते हुए पंजाब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने आरोप लगाया कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है। उन्होंने सत्ताधारी पार्टी पर गुंडों और ड्रग व रेत माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया।

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जाखड़ ने राज्य सरकार द्वारा धार्मिक अपमान की घटनाओं, आपराधिक मामलों और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को संभालने के तरीके पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वह पंजाब के मौजूदा हालात को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से जवाब मांगेंगे।

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पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपने 31 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। यह आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की दूसरी सूची है। पहली सूची में पार्टी ने 40 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।