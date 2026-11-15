पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अमृतसर में हुए दुखद सड़क हादसे के पीड़ितों से रविवार को मुलाकात की। उन्होंने इस हादसे को लेकर गहरा दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपये और घायलों को 1-1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार हादसे में घायल हुए सभी लोगों को हर संभव बेहतरीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगी।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने X पर कहा, “आज मैंने अमृतसर के एक अस्पताल का दौरा किया, जहां मैंने नौशेहरा पन्नुआं के पास बस दुर्घटना में घायल हुए तीर्थयात्रियों का हाल जाना। ईश्वर की कृपा से, ज्यादातर घायल लोग अब खतरे से बाहर हैं और उम्मीद है कि वे जल्द ही ठीक होकर अपने घर लौट जाएंगे। इस दुखद हादसे में जान गंवाने वाले पांच लोगों के परिवारों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।”

ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂਆਂ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੇ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ… ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਗੇ…

ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਡੂੰਘੀ… pic.twitter.com/C4iWaz508E — Bhagwant Mann (@BhagwantMann) November 15, 2026

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर मृतक के परिवार को 5 लाख रुपये और हर घायल व्यक्ति को 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दे रही है और साथ ही उनका पूरा इलाज भी मुफ्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार हर मुश्किल घड़ी में अपने लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।

मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि इस हादसे में 11 लोग घायल हुए हैं जबकि चार तीर्थयात्रियों और एक मोटरसाइकिल सवार की दुखद मौत हो गई। मान ने कहा कि सिविल और पुलिस प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद दें और घायलों के लिए बेहतरीन इलाज सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री मान ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, “मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह पीड़ित परिवारों को इस अपूरणीय क्षति को सहने की शक्ति दे और दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें।”

‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना’ से मिला लोगों को फायदा

‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना’ को लेकर सीएम मान ने बताया कि इस योजना के तहत 7,02,203 तीर्थयात्रियों को लाभ मिला है। इसके लिए देश भर के विभिन्न धार्मिक स्थलों- जैसे अमृतसर, श्री आनंदपुर साहिब, हरिद्वार-ऋषिकेश, खाटू श्याम और मथुरा-वृंदावन तक 17,531 बस यात्राएं आयोजित की गईं।

सीएम ने कहा, “इस योजना के तहत हर दिन 70 से अधिक बसें चलती हैं, जिससे रोजाना 3,000 से ज्यादा श्रद्धालु तीर्थ यात्रा करते हैं। अब तक हजारों यात्राएं सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी हैं और इन यात्राओं के दौरान पहले कभी ऐसी कोई दुखद घटना नहीं घटी थी।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विपक्षी दलों से अपील की कि वे इस हादसे पर राजनीति न करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को राजनीतिक विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए।मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार अपने हर नागरिक की सुरक्षा और भलाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है सरकार

पंजाब सरकार की ‘सड़क सुरक्षा फोर्स’ के योगदान का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फोर्स ने राज्य भर में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और कीमती जानें बचाने में अहम भूमिका निभाई है। यह फोर्स आपातकालीन स्थिति में तुरंत कार्रवाई करके और सड़क सुरक्षा से जुड़े उपाय अपनाकर लोगों की मदद करती है। उन्होंने फिर दोहराया कि पंजाब सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और यह सुनिश्चित करेगी कि इस कठिन समय में उन्हें हर संभव मदद मिले।

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