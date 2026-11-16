मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मद्देनजर श्री करतारपुर साहिब गलियारा दोबारा खोलने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे लाखों नानक नाम लेवा संगत प्रथम सिख गुरु साहिब से जुड़े इस पवित्र स्थान पर दोबारा नतमस्तक हो सकेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि संगत बिछड़े हुए गुरुधामों के खुले दर्शन-दीदार के लिए रोजाना अरदास कर रही है।

भगवंत मान ने बताया कि पंजाब विधानसभा ने भी इस गलियारे को दोबारा खोलने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की कि वे संगत की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए जल्द से जल्द इस गलियारे को दोबारा खोलने की घोषणा करें।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर कहा, “मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूं कि सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के पवित्र अवसर पर श्री करतारपुर साहिब गलियारे को दोबारा खोला जाए। नानक नाम लेवा संगत रोजाना अरदास करती है कि उन्हें बिछड़े हुए पवित्र गुरुधामों के दर्शन करने और वहां नतमस्तक होने का सौभाग्य प्राप्त हो। इन धार्मिक भावनाओं और संगत की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए हमने पंजाब विधानसभा में भी एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें इस गलियारे को दोबारा खोलने की मांग की गई थी। मुझे उम्मीद है कि संगत की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए आप जल्द ही इस गलियारे को दोबारा खोलने की घोषणा करेंगे।”

‘यदि वाघा बॉर्डर नहीं तो करतारपुर गलियारा ही खोल दिया जाए’

केंद्र सरकार से अपील करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “24 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। यदि वाघा बॉर्डर नहीं खोला जा सकता तो कम से कम श्री करतारपुर साहिब गलियारा ही खोल दिया जाए। हमें वहां जाने की अनुमति दी जाए, ताकि हम उस पवित्र स्थान पर नतमस्तक हो सकें और उसी दिन वापस लौट सकें, जहां गुरु साहिब ने अपने जीवन के 16 वर्ष मेहनत-मजदूरी, खेती, परमात्मा का नाम सिमरन करने और दूसरों के साथ मिल-बांटकर खाने में बिताए थे। हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि श्री करतारपुर साहिब गलियारा खोला जाए, ताकि हम वहां जाकर नतमस्तक हो सकें और उसी दिन वापस लौट सकें।”

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, “श्री गुरु नानक देव जी ने श्री करतारपुर साहिब में बैलों की एक जोड़ी रखी हुई थी और वे खेती करते थे। उन्होंने अपने जीवन के 16 वर्ष वहां बिताए, जमीन पर मेहनत की, ईमानदारी से अपनी आजीविका कमाई, परमात्मा को याद किया और उनके पास जो कुछ भी था, उसे दूसरों के साथ साझा किया।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि हम यही अरदास करते हैं कि हमें उन धार्मिक स्थलों की सेवा और देखभाल करने का अवसर मिले, जो संगत से बिछड़ गए हैं। हमें यहਸ मौका भी प्रदान करें।

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