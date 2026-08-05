पंजाब कांग्रेस की 2027 विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई राज्यव्यापी ‘हर बूथ कांग्रेस मजबूत’ अभियान अब पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी का मंच बनता नजर आ रहा है। 31 जुलाई को फतेहगढ़ साहिब से शुरू हुआ यह अभियान जैसे-जैसे अलग-अलग जिलों में पहुंच रहा है, वैसे-वैसे पोस्टर वार और प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ नारेबाजी जैसी घटनाएं अभियान पर हावी होती जा रही हैं।

मंगलवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के पंजाब प्रभारी महासचिव भूपेश बघेल और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के फिरोजपुर दौरे से पहले शहरभर में जालंधर सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को निशाना बनाते हुए पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टरों में चन्नी को ‘RSS’ लिखी सफेद बनियान और खाकी निकर पहने हुए दिखाया गया। पोस्टरों पर “चन्नी भगाओ, कांग्रेस बचाओ” और “राहुल गांधी जी सुनो कांग्रेस की पुकार, चन्नी को करो कांग्रेस से बाहर” जैसे नारे लिखे गए थे।

पंजाब कांग्रेस में ‘पोस्टर वॉर’

यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब कांग्रेस नेतृत्व के साथ चन्नी के रिश्तों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पिछले सप्ताह लोकसभा में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर राहुल गांधी के भाषण के दौरान अनुपस्थित रहने वाले कांग्रेस सांसदों में चन्नी भी शामिल थे। उनकी गैरमौजूदगी को लेकर पार्टी के भीतर भी आलोचना हुई थी।

फिरोजपुर के पोस्टर विवाद से पहले सोमवार को मुक्तसर में भी एक और विवाद सामने आया था जहां कांग्रेस के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल को ब्रिटिश काल के एक अधिकारी के रूप में दर्शाते हुए पोस्टर लगाए गए थे। कांग्रेस के कार्यक्रम से पहले शहर के कई हिस्सों में “गो बैक बघेल” लिखे पोस्टर चिपकाए गए।

कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने

2 अगस्त को जब ‘हर बूथ कांग्रेस मजबूत’ अभियान बठिंडा पहुंचा, तब भी पोस्टरों के जरिए पार्टी की अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आई। इन पोस्टरों पर “राजा-बघेल हटाओ, कांग्रेस बचाओ” और “राहुल जी सुनो पंजाबियों की पुकार, लाइए चन्नी, बनाइए कांग्रेस की सरकार” जैसे नारे लिखे गए थे। ये पोस्टर पार्टी के एक वर्ग में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन को दर्शा रहे थे। ऐसे ही पोस्टर सोमवार को मुक्तसर में भी दिखाई दिए।

मंगलवार को फाजिल्का में आयोजित कांग्रेस कार्यक्रम के दौरान भी माहौल तनावपूर्ण रहा। शुरुआत में चन्नी और फिरोजपुर सांसद शेर सिंह के समर्थकों को कार्यक्रम स्थल में प्रवेश नहीं दिया गया। हालांकि बाद में उन्हें अंदर आने की अनुमति मिल गई लेकिन कार्यक्रम के दौरान राजा वारिंग और चन्नी समर्थकों के बीच जमकर नारेबाजी हुई।

‘चन्नी ने फोन नहीं उठाया’

बठिंडा के कार्यक्रम में एक कांग्रेस कार्यकर्ता बार-बार चन्नी के समर्थन में नारे लगा रहा था। उसे रोकने के बजाय अमरिंदर सिंह अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने उसे मंच पर बुलाया, माइक्रोफोन दिया और चन्नी को फोन लगाने के लिए कहा। कार्यकर्ता ने दो बार कॉल की लेकिन चन्नी ने फोन नहीं उठाया। इस पर वड़िंग ने कहा, “चन्नी साहब शायद व्यस्त होंगे” और फिर कार्यकर्ता से कहा कि वह खुद हमेशा पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध रहेंगे।

1 अगस्त को पटियाला में हुए कांग्रेस के कार्यक्रम में भी चन्नी समर्थकों की इसी तरह की नारेबाजी देखने को मिली थी। पार्टी के भीतर मतभेदों का इस तरह सार्वजनिक होना कई नेताओं को नागवार गुजर रहा है। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा, “बूथ समितियों और चुनावी तैयारियों पर चर्चा करने के बजाय पूरा ध्यान अब अंदरूनी संघर्ष पर चला गया है। कांग्रेस हर बूथ को मजबूत करने के अपने उद्देश्य पर ध्यान देने के बजाय गुटबाजी से ही जूझती नजर आ रही है।”

कांग्रेस का आरोप- AAP अभियान को पटरी से उतारने की कोशिश कर रही

कांग्रेस नेतृत्व ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) पर उसके ‘हर बूथ कांग्रेस मजबूत’ अभियान को बाधित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। सोमवार को मुक्तसर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल ने कहा कि अभियान के पहले चरण में फतेहगढ़ साहिब और मोहाली में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया, “जब सरकार को एहसास हुआ कि कांग्रेस के कार्यक्रमों में भारी भीड़ उमड़ रही है तब उसने हमारे कार्यक्रमों में अपने लोगों को भेजकर व्यवधान पैदा करना शुरू कर दिया।”

बघेल ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें 2022 विधानसभा चुनाव में 80 सीटों से घटकर 18 सीटों पर सिमट चुकी पंजाब कांग्रेस को फिर से खड़ा करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने कहा कि वड़िंग को सिर्फ राजनीतिक विरोधियों से ही नहीं बल्कि पार्टी के भीतर से भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बघेल ने कहा कि कांग्रेस को केवल भाजपा, शिरोमणि अकाली दल (SAD), आम आदमी पार्टी और वारिस पंजाब दे से ही नहीं बल्कि पार्टी के भीतर मौजूद ‘स्लीपर सेल’ से भी लड़ना पड़ रहा है। यह टिप्पणी राहुल गांधी की उस चेतावनी की याद दिलाती है, जिसमें उन्होंने संगठन के खिलाफ काम करने वाले नेताओं का जिक्र किया था।

मेरे पीछे सब पड़े हैं- राजा वड़िंग

राजा वड़िंग ने भी अपने ऊपर पड़ रहे दबाव का जिक्र करते हुए कहा, “अकाली, भाजपा, झाड़ू (AAP) और हमारे अपने कुछ लोग भी मेरे पीछे पड़े हैं।” उन्होंने कहा कि उनका एकमात्र कसूर यह है कि 2022 में पार्टी की सबसे बड़ी चुनावी हार के बाद उन्हें कांग्रेस की कमान सौंपी गई। बिना चरणजीत सिंह चन्नी का नाम लिए वड़िंग ने कार्यकर्ताओं को याद दिलाया कि 2022 विधानसभा चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री चन्नी, पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और कई अन्य वरिष्ठ नेता चुनाव हार गए थे जबकि गिद्दड़बाहा की जनता ने उन्हें जिताकर विधानसभा भेजा। उन्होंने कहा, “मैं इसे कभी नहीं भूल सकता।”

हालांकि वड़िंग ने चन्नी के समर्थन में लगाए जा रहे नारों का बचाव भी किया। उन्होंने कहा, “क्या ये नारे पाकिस्तान के समर्थन में लगाए जा रहे हैं?” उन्होंने जोर देकर कहा कि चन्नी कांग्रेस के सम्मानित वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी की चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हैं।

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पंजाब में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थकों की नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही है। पंजाब के बठिंडा में कांग्रेस के जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में पंजाब प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल भी मौजूद थे। जैसे ही अमरिंदर सिंह बोलने के लिए मंच पर खड़े हुए, कार्यक्रम में मौजूद कुछ कार्यकर्ताओं ने चन्नी के समर्थन में नारे लगाना शुरू कर दिया। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें