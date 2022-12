Punjab Politics: बीजेपी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ को बनाया राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य, कांग्रेस पर हमलावर रहे पंजाब के दोनों दिग्गज

Punjab News: भाजपा ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पूर्व सांसद सुनील जाखड़ को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य नियुक्त किया।

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर। (फोटो सोर्स: एक्सप्रेस)

