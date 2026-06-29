पंजाब के सभी सिख विधायक और कैबिनेट मंत्री सोमवार को अमृतसर में अकाल तख्त के सामने पेश हुए। इन सभी को बेअदबी विरोधी कानून को लेकर बुलाया गया था। गैर-सिख कैबिनेट मंत्रियों से इस मामले पर लिखकर अपनी राय देने को कहा गया था। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान को नहीं बुलाया गया था। जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज्ज ने 15 जून को सभी सिख विधायकों और सिख मंत्रियों को (चाहे वे किसी भी पार्टी से हों) सिखों की सबसे बड़ी धार्मिक पीठ के सामने पेश होने का निर्देश दिया था।

अकाल तख्त ने बेअदबी विरोधी कानून पर जताई है आपत्ति

अकाल तख्त ने बेअदबी विरोधी कानून (जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (अमेंडमेंट) एक्ट, 2026) पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि इसे सिख पंथ से सलाह किए बिना बनाया गया था।अकाल तख्त ने पहले राज्य सरकार से बेअदबी विरोधी एक्ट से कुछ नियम हटाने को कहा था। अकाल तख्त ने दावा किया था कि कानून ‘गुरु ग्रंथ साहिब, खालसा पंथ और ‘संगत’ (सिख समुदाय) की भावनाओं के खिलाफ हैं।’ जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (अमेंडमेंट) बिल, 2026, 13 अप्रैल को पंजाब विधानसभा में बिना किसी विरोध के पास हो गया था।

इसमें गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के किसी भी काम के लिए उम्रकैद समेत सख्त सज़ा का प्रावधान शामिल है। सोमवार को अमृतसर में विधायकों की पेशी से पहले पत्रकारों से बात करते हुए, जत्थेदार ने AAP सरकार पर धार्मिक मामलों और अकाल तख्त के अधिकार में कथित तौर पर दखल देने का आरोप लगाया और AAP पर बेअदबी विरोधी कानून के ज़रिए गुरु और सिख के बीच आने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “हम सभी को गुरु पंथ और गुरु ग्रंथ साहिब के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। हमें सिख पंथ की भावनाओं के अनुसार चलना चाहिए।”

किन नेताओं को बुलाया गया?

जिन सिख कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया गया है, उनमें हरपाल सिंह चीमा, रवजोत सिंह, गुरमीत सिंह खुदियां, बलजीत कौर, बलबीर सिंह, हरभजन सिंह, पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवान, विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल, इंदरबीर सिंह निज्जर, विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा, कांग्रेस विधायक परगट सिंह, राणा गुरजीत सिंह, बरिंदरमीत सिंह पाहरा, तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा, सुखपाल सिंह खैरा और अकाली विधायक गनीव कौर मजीठिया शामिल हैं।

अकाल तख्त जो भी कहेगा, वह मानेंगे- बागी अकाली विधायक

अकाल तख्त के सामने पेश होने से पहले बागी अकाली विधायक मनप्रीत सिंह अयाली ने कहा कि अकाल तख्त जो भी कहेगा, वह मानेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जब जत्थेदार ने बताया था, तो राज्य सरकार को कानून में बदलाव कर देना चाहिए था। AAP विधायक गुरदीत सिंह सेखों ने कहा कि विधायक यहां अकाल तख्त को सफाई देने आए हैं। हालांकि गुरदीत सेखों ने कहा कि बेअदबी विरोधी कानून इसलिए बनाया गया था ताकि गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वालों को कड़ी सज़ा मिले।

रविवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उनकी पार्टी के सिख विधायक और मंत्री अकाल तख्त के सामने पेश होंगे। भगवंत मान ने कहा था कि पार्टी विधायक और कैबिनेट मंत्री कानून के बारे में लिखकर सरकार का पक्ष रखेंगे।

क्या है AAP सरकार पर आरोप?

इससे पहले बेअदबी विरोधी कानून पर एतराज जत्थेदार ने कहा था कि अकाल तख्त साहिब को बेअदबी के दोषियों को सख्त सज़ा देने पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन, कानून में डाले गए नियम गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु साहिब से जुड़ी सिख भावनाओं और चिंताओं, सिखों के अंदरूनी प्रशासनिक सिस्टम, SGPC, सिख संगत, ग्रंथी, पाठी, गुरुद्वारा कमेटियों और दूसरे सेवादारों को “आरोपी लोगों” की तरह कानूनी दायरे में रखते हैं, जो सिख मामलों में सीधे सरकारी दखल के बराबर है।

जत्थेदार ने कहा था कि बेअदबी के आरोपियों के लिए कानून हो सकते हैं, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब, सिख संगत और सेवादारों पर कोई कानून नहीं थोपा जा सकता। उन्होंने यह भी कहा था कि SGPC की वेबसाइट पर यह जानकारी पब्लिक करना कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की ‘पवित्र मूर्तियां’ किसके पास हैं, बहुत गलत है क्योंकि इससे सिखों की निजी जानकारी सामने आ जाएगी, और दावा किया कि इसका गलत इस्तेमाल सिख विरोधी ताकतें और शरारती तत्व कर सकते हैं।

पंजाब विधानसभा अध्यक्ष को पहले भी बुलाया गया

जत्थेदार ने 15 जून को कहा था कि पंजाब विधानसभा अध्यक्ष को 8 मई को बुलाया गया था और सिख भावनाओं के हिसाब से कानून में बदलाव करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। उनके ज़रिए अकाल तख्त की तरफ से लिखित आपत्तियां भी 11 मई को पंजाब सरकार को आधिकारिक रूप से बता दी गई थीं। हालांकि जत्थेदार ने कहा था कि राज्य सरकार ने अड़ियल और घमंडी रवैया अपनाया और अकाल तख्त और सिख भावनाओं को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ किया।

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मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ‘सूरमा’ कैंपेन शुरू किया। इसमें दो साल से ज़्यादा समय से नशा छोड़ने वाले लोगों को ‘सूरमा’ रिंग और टी-शर्ट देकर सम्मानित किया जाएगा और उनके लिए सरकारी नौकरी के मौकों का ऐलान किया जाएगा। पढ़ें पूरी खबर