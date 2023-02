Punjab: गुरदासपुर में भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रग के साथ पाकिस्तानी ड्रोन बरामद, BSF को मिले हेरोइन के पैकेट

सर्च अभियान के दौरान हेरोइन के 4 पैकेट बरामद हुए हैं। जो ड्रोन मारकर गिराया गया है, वह 15 किलोमीटर तक उड़ सकता है।

भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन बरामद (Source- ANI)

