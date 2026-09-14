पंजाब के फाजिल्का जिले के जलालाबाद स्थित सिटी पुलिस स्टेशन में बम धमाका हुआ। धमाके के कारण दो कारों के शीशे टूट गये। पंजाब पुलिस के अफसरों ने बताया कि इन कारों को पुलिस स्टेशन परिसर में सबूत के तौर पर रखा गया था। घटना में कोई घायल नहीं हुआ।
पुलिस अधीक्षक (एसपी) सतिंदर कुमार ने बताया कि शनिवार-रविवार की दरमियानी रात करीब दो बजे हुए इस बम धमाके की जांच करने में फॉरेंसिक टीम जुटी हैं।
एसपी ने बताया कि बम धमाके से जुड़े सुराग हासिल करने के लिए पुलिस स्टेशन के अंदर और आसपास लगे कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है।
पंजाब में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त- बादल
शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने विस्फोट को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है।
बादल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा, “आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाले ‘नए’ पंजाब में आपका स्वागत है, जहां ऐसी घटनाएं आम हो गई हैं। न घरों में सुरक्षा का कोई एहसास है और न ही पुलिस थानों में!”
बादल ने कहा कि जलालाबाद के एक पुलिस स्टेशन के अंदर जबरदस्त धमाके के अलावा बरनाला के फरवाही गांव में गायक गुलाब सिद्धू के घर पर गोलीबारी की CCTV फुटेज आई है। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने कहा कि सीएम भगवंत मान को इसकी तुरंत जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
लुधियाना में पुलिस मुठभेड़ में दो शूटर ढेर
दूसरी ओर, लुधियाना में आत्म नगर पुलिस चौकी के पास हुई मुठभेड़ में दो शूटर मारे गए। पुलिस आयुक्त (सीपी) स्वपन शर्मा ने कहा कि मुठभेड़ में मारे गए दोनों शूटर एक रक्तदान शिविर के आयोजकों और अन्य लोगों की हत्या करने की साजिश रच रहे थे लेकिन इससे पहले ही उन्हें मुठभेड़ में मार गिराया गया। शर्मा ने कहा कि मृतकों की पहचान अमृतसर के सुल्तानविंड रोड के करणजोत सिंह उर्फ नोना और संदीप सिंह के रूप में हुई है। पुलिस टीमों ने उनके पास से तीन ऑटोमैटिक पिस्तौल और करीब 50 कारतूस बरामद किए हैं।
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पंजाब में ड्रग्स की समस्या बढ़ती जा रही है। पंजाब के संगरूर में एक मजदूर गुलजार सिंह ने जहर खाकर जान दे दी। गुलजार सिंह के बेटे ने कहा कि चिट्टा नमक की तरह आसानी से मिल जाता है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।